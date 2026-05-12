―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4186> 東応化 　　　　東Ｐ 　 +22.73 　　5/11　　　1Q　　　 56.19
<7366> りたりこ 　　　東Ｐ 　 +19.17 　　5/11　本決算　　　　　－
<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ 　 +19.01 　　5/11　　　1Q　　　329.62
<5393> ニチアス 　　　東Ｐ 　 +18.43 　　5/11　本決算　　　 14.28
<4203> 住友ベ 　　　　東Ｐ 　 +14.73 　　5/11　本決算　　　　　－

<9304> 渋沢倉 　　　　東Ｐ 　 +11.44 　　5/11　本決算　　　 17.33
<2810> ハウス食Ｇ 　　東Ｐ 　 +11.40 　　5/11　本決算　　　　0.89
<8591> オリックス 　　東Ｐ 　 +11.20 　　5/11　本決算　　　　　－
<7955> クリナップ 　　東Ｐ 　 +10.43 　　5/11　本決算　　　 20.12
<8439> 東京センチュ 　東Ｐ 　 +10.42 　　5/11　本決算　　　　　－

<3132> マクニカＨＤ 　東Ｐ 　 +10.31 　　5/11　本決算　　　 25.70
<6622> ダイヘン 　　　東Ｐ　　 +8.33 　　5/11　本決算　　　 26.87
<7199> プレミアＧ 　　東Ｐ　　 +7.86 　　5/11　本決算　　　 22.98
<4062> イビデン 　　　東Ｐ　　 +7.44 　　5/11　本決算　　　 47.97
<3289> 東急不ＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.45 　　5/11　本決算　　　　8.93

<9006> 京急 　　　　　東Ｐ　　 +6.34 　　5/11　本決算　　　 52.49
<3771> システムリサ 　東Ｐ　　 +6.20 　　5/11　本決算　　　 10.03
<4091> 日本酸素ＨＤ 　東Ｐ　　 +6.12 　　5/11　本決算　　　　8.04
<6328> 荏原実業 　　　東Ｐ　　 +5.77 　　5/11　　　1Q　　　 15.34
<3401> 帝人 　　　　　東Ｐ　　 +5.55 　　5/11　本決算　　　　　－

<7606> Ｕアローズ 　　東Ｐ　　 +5.45 　　5/11　本決算　　　　8.27
<4568> 第一三共 　　　東Ｐ　　 +4.89 　　5/11　本決算　　　 24.89
<8377> ほくほくＦＧ 　東Ｐ　　 +4.34 　　5/11　本決算　　　 10.21
<6806> ヒロセ電 　　　東Ｐ　　 +4.22 　　5/11　本決算　　　　2.95
<3276> ＪＰＭＣ 　　　東Ｐ　　 +3.59 　　5/11　　　1Q　　　 16.97

<9739> ＮＳＷ 　　　　東Ｐ　　 +3.58 　　5/11　本決算　　　 -1.50
<5902> ホッカンＨＤ 　東Ｐ　　 +3.52 　　5/11　本決算　　　 -5.32
<9991> ジェコス 　　　東Ｐ　　 +3.33 　　5/11　本決算　　　 -1.25
<2613> Ｊオイル 　　　東Ｐ　　 +3.24 　　5/11　本決算　　　　7.25
<8336> 武蔵銀 　　　　東Ｐ　　 +2.80 　　5/11　本決算　　　 25.84

<4633> サカタＩＮＸ 　東Ｐ　　 +2.14 　　5/11　　　1Q　　　 13.27
<5713> 住友鉱 　　　　東Ｐ　　 +2.12 　　5/11　本決算　　　-10.43
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ　　 +2.12 　　5/11　　上期　　　 13.79
<9832> オートバクス 　東Ｐ　　 +1.85 　　5/11　本決算　　　　2.56
<5406> 神戸鋼 　　　　東Ｐ　　 +1.70 　　5/11　本決算　　　 -1.10

<8334> 群馬銀 　　　　東Ｐ　　 +1.64 　　5/11　本決算　　　 11.91
<9142> ＪＲ九州 　　　東Ｐ　　 +1.52 　　5/11　本決算　　　 -4.23
<417A> ブルーゾーン 　東Ｐ　　 +1.43 　　5/11　本決算　　　　1.74
<6768> タムラ 　　　　東Ｐ　　 +1.18 　　5/11　本決算　　　　0.43
<9869> 加藤産 　　　　東Ｐ　　 +1.00 　　5/11　　上期　　　　5.43

<2730> エディオン 　　東Ｐ　　 +0.99 　　5/11　本決算　　　　1.35
<1375> ユキグニ 　　　東Ｐ　　 +0.86 　　5/11　本決算　　　 -5.84
<6744> 能美防災 　　　東Ｐ　　 +0.69 　　5/11　本決算　　　　2.47
<5202> 板硝子 　　　　東Ｐ　　 +0.62 　　5/11　本決算　　 2677.78
<7128> ユニソルＨＤ 　東Ｐ　　 +0.60 　　5/11　　　1Q　　　　0.54

<4719> アルファ 　　　東Ｐ　　 +0.60 　　5/11　本決算　　　　3.72
<9543> 静ガス 　　　　東Ｐ　　 +0.44 　　5/11　　　1Q　　　 22.50
<8098> 稲畑産 　　　　東Ｐ　　 +0.26 　　5/11　本決算　　　 -0.89

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース