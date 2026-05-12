決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … イビデン、住友鉱、第一三共 (5月11日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4186> 東応化 東Ｐ +22.73 5/11 1Q 56.19
<7366> りたりこ 東Ｐ +19.17 5/11 本決算 －
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ +19.01 5/11 1Q 329.62
<5393> ニチアス 東Ｐ +18.43 5/11 本決算 14.28
<4203> 住友ベ 東Ｐ +14.73 5/11 本決算 －
<9304> 渋沢倉 東Ｐ +11.44 5/11 本決算 17.33
<2810> ハウス食Ｇ 東Ｐ +11.40 5/11 本決算 0.89
<8591> オリックス 東Ｐ +11.20 5/11 本決算 －
<7955> クリナップ 東Ｐ +10.43 5/11 本決算 20.12
<8439> 東京センチュ 東Ｐ +10.42 5/11 本決算 －
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ +10.31 5/11 本決算 25.70
<6622> ダイヘン 東Ｐ +8.33 5/11 本決算 26.87
<7199> プレミアＧ 東Ｐ +7.86 5/11 本決算 22.98
<4062> イビデン 東Ｐ +7.44 5/11 本決算 47.97
<3289> 東急不ＨＤ 東Ｐ +6.45 5/11 本決算 8.93
<9006> 京急 東Ｐ +6.34 5/11 本決算 52.49
<3771> システムリサ 東Ｐ +6.20 5/11 本決算 10.03
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ +6.12 5/11 本決算 8.04
<6328> 荏原実業 東Ｐ +5.77 5/11 1Q 15.34
<3401> 帝人 東Ｐ +5.55 5/11 本決算 －
<7606> Ｕアローズ 東Ｐ +5.45 5/11 本決算 8.27
<4568> 第一三共 東Ｐ +4.89 5/11 本決算 24.89
<8377> ほくほくＦＧ 東Ｐ +4.34 5/11 本決算 10.21
<6806> ヒロセ電 東Ｐ +4.22 5/11 本決算 2.95
<3276> ＪＰＭＣ 東Ｐ +3.59 5/11 1Q 16.97
<9739> ＮＳＷ 東Ｐ +3.58 5/11 本決算 -1.50
<5902> ホッカンＨＤ 東Ｐ +3.52 5/11 本決算 -5.32
<9991> ジェコス 東Ｐ +3.33 5/11 本決算 -1.25
<2613> Ｊオイル 東Ｐ +3.24 5/11 本決算 7.25
<8336> 武蔵銀 東Ｐ +2.80 5/11 本決算 25.84
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ +2.14 5/11 1Q 13.27
<5713> 住友鉱 東Ｐ +2.12 5/11 本決算 -10.43
<3288> オープンＨ 東Ｐ +2.12 5/11 上期 13.79
<9832> オートバクス 東Ｐ +1.85 5/11 本決算 2.56
<5406> 神戸鋼 東Ｐ +1.70 5/11 本決算 -1.10
<8334> 群馬銀 東Ｐ +1.64 5/11 本決算 11.91
<9142> ＪＲ九州 東Ｐ +1.52 5/11 本決算 -4.23
<417A> ブルーゾーン 東Ｐ +1.43 5/11 本決算 1.74
<6768> タムラ 東Ｐ +1.18 5/11 本決算 0.43
<9869> 加藤産 東Ｐ +1.00 5/11 上期 5.43
<2730> エディオン 東Ｐ +0.99 5/11 本決算 1.35
<1375> ユキグニ 東Ｐ +0.86 5/11 本決算 -5.84
<6744> 能美防災 東Ｐ +0.69 5/11 本決算 2.47
<5202> 板硝子 東Ｐ +0.62 5/11 本決算 2677.78
<7128> ユニソルＨＤ 東Ｐ +0.60 5/11 1Q 0.54
<4719> アルファ 東Ｐ +0.60 5/11 本決算 3.72
<9543> 静ガス 東Ｐ +0.44 5/11 1Q 22.50
<8098> 稲畑産 東Ｐ +0.26 5/11 本決算 -0.89
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月8日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4186> 東応化 東Ｐ +22.73 5/11 1Q 56.19
<7366> りたりこ 東Ｐ +19.17 5/11 本決算 －
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ +19.01 5/11 1Q 329.62
<5393> ニチアス 東Ｐ +18.43 5/11 本決算 14.28
<4203> 住友ベ 東Ｐ +14.73 5/11 本決算 －
<9304> 渋沢倉 東Ｐ +11.44 5/11 本決算 17.33
<2810> ハウス食Ｇ 東Ｐ +11.40 5/11 本決算 0.89
<8591> オリックス 東Ｐ +11.20 5/11 本決算 －
<7955> クリナップ 東Ｐ +10.43 5/11 本決算 20.12
<8439> 東京センチュ 東Ｐ +10.42 5/11 本決算 －
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ +10.31 5/11 本決算 25.70
<6622> ダイヘン 東Ｐ +8.33 5/11 本決算 26.87
<7199> プレミアＧ 東Ｐ +7.86 5/11 本決算 22.98
<4062> イビデン 東Ｐ +7.44 5/11 本決算 47.97
<3289> 東急不ＨＤ 東Ｐ +6.45 5/11 本決算 8.93
<9006> 京急 東Ｐ +6.34 5/11 本決算 52.49
<3771> システムリサ 東Ｐ +6.20 5/11 本決算 10.03
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ +6.12 5/11 本決算 8.04
<6328> 荏原実業 東Ｐ +5.77 5/11 1Q 15.34
<3401> 帝人 東Ｐ +5.55 5/11 本決算 －
<7606> Ｕアローズ 東Ｐ +5.45 5/11 本決算 8.27
<4568> 第一三共 東Ｐ +4.89 5/11 本決算 24.89
<8377> ほくほくＦＧ 東Ｐ +4.34 5/11 本決算 10.21
<6806> ヒロセ電 東Ｐ +4.22 5/11 本決算 2.95
<3276> ＪＰＭＣ 東Ｐ +3.59 5/11 1Q 16.97
<9739> ＮＳＷ 東Ｐ +3.58 5/11 本決算 -1.50
<5902> ホッカンＨＤ 東Ｐ +3.52 5/11 本決算 -5.32
<9991> ジェコス 東Ｐ +3.33 5/11 本決算 -1.25
<2613> Ｊオイル 東Ｐ +3.24 5/11 本決算 7.25
<8336> 武蔵銀 東Ｐ +2.80 5/11 本決算 25.84
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ +2.14 5/11 1Q 13.27
<5713> 住友鉱 東Ｐ +2.12 5/11 本決算 -10.43
<3288> オープンＨ 東Ｐ +2.12 5/11 上期 13.79
<9832> オートバクス 東Ｐ +1.85 5/11 本決算 2.56
<5406> 神戸鋼 東Ｐ +1.70 5/11 本決算 -1.10
<8334> 群馬銀 東Ｐ +1.64 5/11 本決算 11.91
<9142> ＪＲ九州 東Ｐ +1.52 5/11 本決算 -4.23
<417A> ブルーゾーン 東Ｐ +1.43 5/11 本決算 1.74
<6768> タムラ 東Ｐ +1.18 5/11 本決算 0.43
<9869> 加藤産 東Ｐ +1.00 5/11 上期 5.43
<2730> エディオン 東Ｐ +0.99 5/11 本決算 1.35
<1375> ユキグニ 東Ｐ +0.86 5/11 本決算 -5.84
<6744> 能美防災 東Ｐ +0.69 5/11 本決算 2.47
<5202> 板硝子 東Ｐ +0.62 5/11 本決算 2677.78
<7128> ユニソルＨＤ 東Ｐ +0.60 5/11 1Q 0.54
<4719> アルファ 東Ｐ +0.60 5/11 本決算 3.72
<9543> 静ガス 東Ｐ +0.44 5/11 1Q 22.50
<8098> 稲畑産 東Ｐ +0.26 5/11 本決算 -0.89
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース