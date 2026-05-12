初代のオープンモデルを思い起こさせる1台

ルノーが英国で販売している電動クロスオーバー『4 Eテック』に、折りたたみ式ソフトトップ仕様が追加された。1960年代の初代4に設定されていたオプションを彷彿とさせるものだ。

【画像】1960年代に人気を博した『4』がクロスオーバーに【ルノー4 Eテックを詳しく見る】 全22枚

今回登場した『プラン・シュッド』（フランス語で「南へ」という意味）仕様の価格は、標準モデルよりも1500ポンド（約32万円）高い2万7445ポンド（約585万円）からとなっている。なお、これは英国政府のEV補助金3750ポンド（約80万円）を適用した後の価格である。



ルノー4 Eテック・プラン・シュッド ルノー

本格的なコンバーチブルではないものの、ソフトトップの開閉機構は従来のガラス製サンルーフと同様だ。ルノーによると、開口部（80×92cm）は競合他社の製品よりも広く、このセグメントにおいて唯一無二であるという。

パワートレインなどに変更はなく、標準モデルと同じ最高出力150psのフロントモーターと52kWhのバッテリーを搭載している。ただし、ルーフ機構による重量増と空力性能のわずかな低下により、航続距離は395kmから390kmへとわずかに短縮される。

その他のスペックは変わらず、420Lのトランク容量や0-100km/h加速タイム8.2秒も維持されている。

最新の安全機能も数多く搭載

4 Eテック・プラン・シュッドは、欧州連合（EU）の最新の安全基準「GSR2.3」に準拠しており、ドライバーの疲労を検知するカメラや新しい緊急停止システムなど、計28項目の安全機能が追加されている。

ベースの『テクノ＋』グレードでは、18インチのダイヤモンドカットアルミホイール、キーレスエントリー、デュアルゾーンエアコン、グーグル搭載の10インチセンタータッチスクリーン、ワイヤレスのスマートフォンミラーリング、ワイヤレスのスマートフォン充電器、アダプティブクルーズコントロール、ハンズフリーパーキングアシストが標準装備される。



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上級の『アイコニック＋』グレードには、専用デザインのブラックホイール、電動テールゲート、フロントシートヒーター、ステアリングホイールヒーター、イエローのインテリアトリムなどが追加される。価格は2万9445ポンド（約630万円）。

4 Eテック・プラン・シュッドは、5月14日から英国で一般向けの受注を開始する予定だ。