“日本一有名なコンカフェ”勤務の絢瀬まよ、初グラビア Gカップの水着姿「SNS含めて初公開」
新宿にある“日本一有名なコンカフェ”舞々悪魔(まいまいでびる)勤務の絢瀬まよが、12日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】絢瀬まよが水着姿を初公開！『FLASH』表紙を飾った姫野ひなの
自身初となるグラビアを披露した。「SNS含めて初公開」というGカップの水着姿は、その美貌と相まって壮観だ。
同誌には、姫野ひなの、葵りんご、青井春、和田海佑らも登場した。
■絢瀬まよ
千葉県出身。小学校1年生から高校1年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023〜2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。
【写真】絢瀬まよが水着姿を初公開！『FLASH』表紙を飾った姫野ひなの
自身初となるグラビアを披露した。「SNS含めて初公開」というGカップの水着姿は、その美貌と相まって壮観だ。
同誌には、姫野ひなの、葵りんご、青井春、和田海佑らも登場した。
■絢瀬まよ
千葉県出身。小学校1年生から高校1年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023〜2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。