“細グラマー”な魅力で視線強奪！韓国女子ゴルファーのミニスカSHOTに「光り輝く美貌」の声
チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。木の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
公開された写真には、トロフィーが展示された台の横で微笑むチェ・ナヨン2が写っている。白と黒を基調としたトップスにタイトなミニスカート、ハイソックスを組み合わせたゴルフウェアコーデで、アスリートらしく引き締まったスタイルを披露している。
別の写真では鏡越しの自撮りも公開し、スラリと伸びる美脚もあらわにしたチェ・ナヨン2。彼女の投稿には「ビューティフル」「眩しいぐらいに美しいです！」「光り輝く美貌の持ち主」などのコメントが寄せられていた。
チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの30歳。2013年にKLPGAに入会し、主にドリームツアー2部でプレーしてきた。ドリームツアーでは通算68大会に出場し、獲得賞金は約1311万ウォン、日本円でおよそ141万円となっている。なお日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨンとは別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の選手がいる場合、入会順に名前の後ろへ数字を付けて区別するため、本選手は「チェ・ナヨン2」と表記されている。