マツコ・デラックス、『夜ふかし』2ヶ月ぶり復帰の歓声に「うるさい！」 村上信五との再会も「なんの感動もお互いなかった」
日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が11日に放送され、マツコ・デラックスが約2ヶ月ぶりに復帰を果たした。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。
この日の放送では大きな歓声とともにスタジオに入ったマツコだったが、「もうやる気ないの…」と弱音をポロリ。MCの村上信五と立ちながら雑談を続けていたが、止まない歓声に「うるさい！」と大声を上げ、マツコなりの対応で、歓声に応えた。
またセットの裏で村上と顔を見合わせたそうだが、「なんの感動もお互いなかった」と言い放ち、笑いを誘っていた。
今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を放送。「母の日インタビュー」は、昨日・5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビューした。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。
またセットの裏で村上と顔を見合わせたそうだが、「なんの感動もお互いなかった」と言い放ち、笑いを誘っていた。
今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を放送。「母の日インタビュー」は、昨日・5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビューした。