BE:FIRST、新曲「Rondo」Dance Practice映像公開
BE:FIRSTが、5月6日(水)に発売した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のDance Practice映像をYouTubeにて公開した。
本日5月11日(月)に出演したTBS系「CDTVライブ！ライブ！」では、ダンサーと一緒に「Rondo」をテレビ初披露。その圧倒的なパフォーマンスが話題となった。
今回のDance Practice映像では、定点で撮影された映像を通して、楽曲の持つ重厚な世界観と彼らの高いダンススキルを余すことなく堪能できる。 コレオグラフはメンバーのSOTAと、今回が自身初のコレオグラフ提供となるダンサー・Luuny muunyの共作によるもの。ストイックに魅せる唯一無二のコレオグラフをぜひじっくりと楽しんでいただきたい。
◾️シングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY
CD購入：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY
▼「BE:FIRST ALL DAY」楽曲クレジット
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
▼CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
価格 : \4,015（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー（オリジナル集合トレーティングカード付き）
販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
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