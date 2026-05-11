「大切な友人の結婚式に参加」土屋太鳳、プライベートの近況明かす！ 「小さな家族の成長を実感」も
俳優の土屋太鳳さんは5月11日、自身のInstagramを更新。プライベートの出来事を報告しました。
【写真】土屋太鳳のドラマオフショット
また、出演中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）第4話についても長文で投稿。「私自身は個人的に『女優』という言葉を大切にしていて、その気持ちをあらためて感じた第4話となりました」とつづりました。投稿では、スーツ姿のドラマのオフショットを披露しています。
コメントでは「いつものように、本当に美しいです」「お仕事と子育て、応援しています！」「太鳳ちゃんかわい過ぎる」「たおママの日おめでとうございます」といった声や「桃子太鳳ちゃんの極妻のマネがかっこよかったです」「今回もとても楽しく見させて頂きました！」などドラマについての感想も多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】土屋太鳳のドラマオフショット
「極妻のマネがかっこよかったです」土屋さんは「昨日は母の日でしたが、どんな時間を過ごされましたか？」とつづり、5枚の写真を投稿。「私は想像していた以上に慌ただしい数日間だったのですが、桃子の時間を生きると同時にプライベートでは大切な友人の結婚式に参加出来たり、小さな家族の成長を実感することが出来たりと感謝でいっぱいの数日間でもありました」と、充実した日々だったことを明かしています。
コメントでは「いつものように、本当に美しいです」「お仕事と子育て、応援しています！」「太鳳ちゃんかわい過ぎる」「たおママの日おめでとうございます」といった声や「桃子太鳳ちゃんの極妻のマネがかっこよかったです」「今回もとても楽しく見させて頂きました！」などドラマについての感想も多数寄せられました。
「こどもの日の時間を楽しみます」5日にもドラマのオフショットを公開していた土屋さん。「桃子としての時間を過ごしたあと、夕方から家族とゆっくりこどもの日の時間を楽しみます」とつづり、立派な松の木の前で撮影した写真を披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)