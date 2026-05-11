東京ナイトマーケット」5月開催の出演者・出店店舗発表 代々木公園で5日間開催
代々木公園ケヤキ並木で開催される「東京ナイトマーケット」の2026年5月開催分について、ライブ出演者やDJ、飲食出店店舗などの詳細が発表された。イベントは5月20日から24日までの5日間、入場無料で開催される。
「東京ナイトマーケット」は、アジアの夜市文化と東京・渋谷のストリートカルチャーを融合させたナイトイベント。2023年の初開催以降、累計60万人を動員している。会場ではグルメやライブ、DJ、大道芸パフォーマンスなどを22時まで楽しめるほか、終了後には渋谷エリアのクラブ店舗によるアフターパーティも予定されている。
○ライブやDJ、大道芸など多彩なコンテンツ
ライブステージには、城南海、チャラン・ポ・ランタン、前川真悟（かりゆし58）、ゆるめるモ！、切腹ピストルズなどが出演予定。DJブースには「Organbar」「Ruby Room」「道玄坂教会」など渋谷エリアのクラブ店舗が参加する。
また、縄を使った表現で知られるアーティスト「Hajime Kinoko」によるアートモニュメントも初登場。日本古来の“縛り”をモチーフにしたインスタレーション作品を展示する。
今年初出演「切腹ピストルズ」
「ゆるめるモ！」
○グルメ出店はラーメンやケバブ、クラフトビールまで
飲食エリアには、「宇田川カフェ」「七志ラーメン」「宇田川カオマンガイ」などLD&K関連店舗のほか、ケバブ、ステーキ、韓国料理、ピザ、クラフトビールなど多彩なジャンルの店舗が並ぶ。
○イベント概要
「東京ナイトマーケット」
開催日程：2026年5月20日〜24日
開催時間：平日16時〜22時、土日14時〜22時
会場：代々木公園ケヤキ並木
入場料：無料
なお、7月1日〜5日にはスピンオフイベント「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」の開催も予定されている。
「東京ナイトマーケット」は、アジアの夜市文化と東京・渋谷のストリートカルチャーを融合させたナイトイベント。2023年の初開催以降、累計60万人を動員している。会場ではグルメやライブ、DJ、大道芸パフォーマンスなどを22時まで楽しめるほか、終了後には渋谷エリアのクラブ店舗によるアフターパーティも予定されている。
○ライブやDJ、大道芸など多彩なコンテンツ
ライブステージには、城南海、チャラン・ポ・ランタン、前川真悟（かりゆし58）、ゆるめるモ！、切腹ピストルズなどが出演予定。DJブースには「Organbar」「Ruby Room」「道玄坂教会」など渋谷エリアのクラブ店舗が参加する。
また、縄を使った表現で知られるアーティスト「Hajime Kinoko」によるアートモニュメントも初登場。日本古来の“縛り”をモチーフにしたインスタレーション作品を展示する。
今年初出演「切腹ピストルズ」
「ゆるめるモ！」
○グルメ出店はラーメンやケバブ、クラフトビールまで
飲食エリアには、「宇田川カフェ」「七志ラーメン」「宇田川カオマンガイ」などLD&K関連店舗のほか、ケバブ、ステーキ、韓国料理、ピザ、クラフトビールなど多彩なジャンルの店舗が並ぶ。
○イベント概要
「東京ナイトマーケット」
開催日程：2026年5月20日〜24日
開催時間：平日16時〜22時、土日14時〜22時
会場：代々木公園ケヤキ並木
入場料：無料
なお、7月1日〜5日にはスピンオフイベント「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」の開催も予定されている。