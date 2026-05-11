「ふてほど」で話題・澄田綾乃、銭湯グラビア公開 メリハリボディ引き立つ
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの澄田綾乃が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。銭湯で美しいボディを披露している。
【写真】27歳女優、美谷間くっきり
グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力し、ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS／2024年1月〜3月）ではゲスト出演し、話題を呼んだ澄田。2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中だ。
今号では、銭湯の湯船の中でしゃがむ姿を公開。美しいメリハリボディを披露している。
今号の表紙は井口裕香。そのほか、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】27歳女優、美谷間くっきり
◆澄田綾乃、銭湯グラビア公開
グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力し、ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS／2024年1月〜3月）ではゲスト出演し、話題を呼んだ澄田。2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中だ。
今号では、銭湯の湯船の中でしゃがむ姿を公開。美しいメリハリボディを披露している。
◆表紙は井口裕香
今号の表紙は井口裕香。そのほか、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
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