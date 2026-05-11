◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人が中日に逆転勝ちし、連敗を３で止め勝率を５割に戻した。「８番・遊撃」で６試合ぶりにスタメン出場した浦田俊輔内野手（２３）が６回に逆転の２点三塁打を放つなど３安打、自己最多４打点の大活躍。チームが今季最多９点を奪う原動力となった。

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母の日にピンクのリストバンドを着けて躍動した浦田。「他は変えずにいきます」と打撃用手袋やエルボーガードは黄色のままだった。母・智美さんの影響で、幼少期から大のディズニーファンで、くまのプーさんが大好き。こだわりのラッキーカラーとピンクの２色をまとい、母への感謝を胸にプレーした。

２４年１０月２４日のドラフト会議。巨人からドラフト２位指名を受けて、待機部屋から記者会見場へ移動していると「ちょっとだけいいですか」とスタッフに伝え、家族に吉報を報告しようと立ち止まった。電話口に出た母に伝えた言葉は「これからいっぱい一緒にディズニーに行けるね！」。千葉・浦安市のディズニーランドに近い在京球団への入団を喜んでもらいたかった孝行息子。その心優しい性格も、智美さん譲りだ。（野手担当・内田 拓希）