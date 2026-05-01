エールディヴィジ 25/26の第33節 フェイエノールトとＡＺの試合が、5月10日23:45にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ジョーダン・ボス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）、rion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。ＡＺのヨルディ・クラシ（MF）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めてＡＺが先制。

ここで前半が終了。0-1とＡＺがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、フェイエノールトは同時に3人を交代。タイス・クラーイエベルト（MF）、ジョーダン・ロトンバ（DF）、マッツ・デイル（DF）に代わりトビアス・ファンデンエルシャウト（MF）、ハイス・スマル（DF）、ヒバイロ・レアト（DF）がピッチに入る。

57分フェイエノールトが同点に追いつく。トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）のアシストからアニス ・ハジ ムーサ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し86分までプレーした。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

また、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は70分から交代で出場した。rion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-05-11 01:51:09 更新