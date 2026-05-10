[5.10 プレミアリーグ第36節](シェルハースト パーク)

※22:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 11 ブレナン・ジョンソン

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 34 チャディ・リアド

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

MF 59 リオ・カルディネス

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

オリバー・グラスナー

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 34 マーリン・ロール

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイサン・パターソン

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 45 ハリソン・アームストロング

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 11 ティエルノ・バリー

FW 19 タイリーク・ジョージ

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります