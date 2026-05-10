クリスタル・パレスvsエバートン スタメン発表
[5.10 プレミアリーグ第36節](シェルハースト パーク)
※22:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 34 マーリン・ロール
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
※22:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 34 マーリン・ロール
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります