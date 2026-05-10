【競馬】NHKマイルカップ G1（5月10日／東京競馬場・3歳オープン・芝1600メートル）

【映像】母の日レースらしい“ピンク帽子”のワンツーフィニッシュ

ゴールに飛び込んできたのはピンクの帽子を被った8枠の2頭。まさに「母の日」らしい決着となると、これにはファンも「母の日馬券」「サインだったか」と興奮している。

5月10日、第31回NHKマイルカップが東京競馬場で開催。1番人気のロデオドライブ（牡3、美浦・辻哲英）が4番人気のアスクイキゴミ（牡3、栗東・藤原英昭）との競り合いを制して勝利。辻調教師としてはこれがうれしいG1初制覇となった。

決着は、まさに死闘。4コーナーを回った時点で中団やや後方にいた両馬は、大外からの豪脚を披露。東京の長い坂の名物とも言える最後の追い比べを見せると、先に抜け出したのはアスクイキゴミだったが、入線の瞬間、わずかにロデオドライブが差し切った。

着順は、5月3日の天皇賞（春）に続く写真判定となる中、わずかハナ差でロデオドライブに軍配。ファンもSNSで「今週もドキドキの写真判定」「ハラハラしたレースだった」「大外から豪脚一閃ゴールで捉えた」と大盛り上がりの決着となった。

そんな中で、“ピンク枠”の8枠の両馬並んでのゴールインには「母の日のピンク帽のワンツーもこれまたお見事」「ピンクの帽子2つの決着『母の日』馬券ですね」「ピンクの枠色と母の日…..これはサインだったか…気つけなかった」「母の日だからピンク決着だよ」「母の日にピンクの帽子が1、2着は凄いですね！」「馬具もピンクと母の日にぴったりなカラー」と、この日が「母の日」だったことにちなんだ決着となったことにも沸き立っていた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）