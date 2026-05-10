逆転勝利のガラタサライ、4連覇が決定！ 通算26回目のリーグ優勝
ガラタサライがスュペル・リグ（トルコ1部リーグ）4連覇を達成した。
スュペル・リグ第33節が9日に行われ、ガラタサライはホームでアンタルヤスポルと対戦。45＋3分にソネル・ディクメンに先制点を許すと、56分にマリオ・レミナが同点弾を決めたものの、62分にはディクメンに直接フリーキックを決められて再びリードを奪われた。
それでも、66分にヴィクター・オシムヘンがPKを決めて追いつくと、88分にはオシムヘンが勝ち越しゴールを奪った。さらに、90＋5分にはマウロ・イカルディの巧みな突破からの折り返しにカーン・アイハンが合わせてダメ押しゴールを挙げ、4−2で逆転勝利を収めた。
今節では2位フェネルバフチェもコンヤスポルに3−0で快勝したが、1試合を残して首位ガラタサライと2位フェネルバフチェの勝ち点差が「4」となり、ガラタサライのリーグ優勝が決定した。
なお、ガラタサライは4連覇を達成し、リーグ最多を更新する通算26回目のスュペル・リグ制覇となった。
スュペル・リグ第33節が9日に行われ、ガラタサライはホームでアンタルヤスポルと対戦。45＋3分にソネル・ディクメンに先制点を許すと、56分にマリオ・レミナが同点弾を決めたものの、62分にはディクメンに直接フリーキックを決められて再びリードを奪われた。
それでも、66分にヴィクター・オシムヘンがPKを決めて追いつくと、88分にはオシムヘンが勝ち越しゴールを奪った。さらに、90＋5分にはマウロ・イカルディの巧みな突破からの折り返しにカーン・アイハンが合わせてダメ押しゴールを挙げ、4−2で逆転勝利を収めた。
今節では2位フェネルバフチェもコンヤスポルに3−0で快勝したが、1試合を残して首位ガラタサライと2位フェネルバフチェの勝ち点差が「4」となり、ガラタサライのリーグ優勝が決定した。
なお、ガラタサライは4連覇を達成し、リーグ最多を更新する通算26回目のスュペル・リグ制覇となった。