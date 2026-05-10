『ＧＩＦＴ』第5話 第一章完結！重苦しいムードの中、ブレイズブルズはメモリアルカップに出場
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が10日の今夜放送される。
【写真】実は伍鉄（堤真一）の息子だった昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第5話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第5話あらすじ
メモリアルカップ出場に向けブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤）はスネークに勝つための戦術研究に余念がない。
その伍鉄が自分の父親だと母・広江（山口智子）から聞かされた昊（玉森裕太）は、伍鉄に会い、思ってもいないことを口走ってしまう。
一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。思い悩む人香を涼が気にかける。
意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】実は伍鉄（堤真一）の息子だった昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第5話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
メモリアルカップ出場に向けブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤）はスネークに勝つための戦術研究に余念がない。
その伍鉄が自分の父親だと母・広江（山口智子）から聞かされた昊（玉森裕太）は、伍鉄に会い、思ってもいないことを口走ってしまう。
一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。思い悩む人香を涼が気にかける。
意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。