本日5月10日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。

timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。新たなロケシリーズも始動！

今回ファミリアになるのは「Mr.手土産」勝俣州和。芸能界の大御所たちと仲が良いイメージの勝俣だが、そこには「手土産」という最大の武器があった！「心を送ることで心と心が繋がる」人付き合いに大切な名言が連発。

まずは、心を繋げる手土産クイズでtimeleszメンバーの手土産力をチェック。芸歴の長い菊池風磨・佐藤勝利の回答に勝俣の反応は？寺西拓人が大先輩の前でありえない行動に!?「コロッケで話が膨らまないやつは二流」と語る勝俣、timeleszメンバーはコロッケを使って会話を広げられるのか!? ドラマの仕事も多くなってきたtimeleszの8人。菊池が一番緊張すると話す「主演ドラマの現場に持っていく手土産」に最適な一品を、勝俣が伝授！

より日常に生かすために「シチュエーション手土産チャレンジ」に挑戦。「映画撮影で大遅刻をした翌日」という難しいシチュエーションを、手土産とコミュニケーションの力で切り抜けられるか!?

そして、新たなロケシリーズがスタート。その名も「○○三兄弟」。橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝、timeleszの末っ子3人が様々なことにチャレンジしていくこの企画。記念すべき1回目は「バク転三兄弟」。3人とも全くの未経験だというが自信はある様子。サプライズで現れた塚田僚一（A.B.C-Z）の指導の元、バク転習得に必要な「心技体」を身に付ける！

芸歴38年の大ベテラン・勝俣から学ぶ手土産のパワー。timelesz8人のこれからの芸能生活にはもちろん、私たちの生活にも生かせるポイントが盛りだくさん。あなたもきっと新しい手土産を探したくなる1時間！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

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