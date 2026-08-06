日テレTOPICS
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ズッキーニのステーキ、トマトとスイカのガスパチョ…志麻さんの夏野菜料理 14品を公開！
8月7日（金）放送の『沸騰ワード10』は、伝説の家政婦・志麻さんの夏休み応援スペシャル！高橋文哉、野村康太、川田裕美を迎え、契約時間3時間で志麻…
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8月14日OA「沸騰ワード10」真夏のイケメン料理SP
《パネラー》カズレーザー（メイプル超合金）陣内智則高橋茂雄（サバンナ）出川哲朗福原遥細田佳央太《VTR出演者》與那城奨（JO1）佐藤景瑚（JO1）TAK…
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藤ヶ谷太輔の“ガチ旅”に同行！「藤ヶ谷太輔のAround The World」Huluで独占配信 主題歌はKis-My-Ft2「UNISON」【藤ヶ谷太輔 コメントあり】
藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）が世界を巡るHuluオリジナル「藤ヶ谷太輔のAround The World」を、Huluにて本日8月7日（金）午前0時から独占配信開始。8月9…
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クイズに参加して 豪華プレゼントに応募しよう！
※画面はイメージです番組放送中にデータ放送で「道の駅の売上No.1商品」予想クイズを実施します！クイズに全問参加すると豪華プレゼントに応募できま…
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『あめふりアメちゃんとザーマス・ボンド』『くろバラじょおうとフルーツのしま』
8月14日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『あめふりアメちゃんとザーマス・ボンド』あめふりマシンで、あめをふらせてくれる、あめふりアメ…
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『メロンパンナとドレミひめ』『がいとうさんとベンチさん』
8月7日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『メロンパンナとドレミひめ』ドレミファとうに、やってきた、メロンパンナたち。とっても、うたがじ…
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Snow Manのラウールと深澤辰哉を迎えた「アナザースカイ」1時間SP 放送決定！ラウールはモデル挑戦の地・パリへ 深澤は“原点”東京・武蔵小山へ
8月22日（土）よる11時〜12時 日本テレビ系で「Google Pixel presents ANOTHER SKY」1時間SPを放送。Snow Manのラウールと深澤辰哉をゲストに迎…
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新企画「二宮への挑戦状」始動！ミステリー界の巨匠・天樹征丸がオリジナルショートミステリーを書き下ろし
本日8月7日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表…
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夏休みの献立問題はこれで解決！伝説の家政婦・志麻さん 夏休み応援SP 簡単＆衝撃の“コラボ飯”続々
きょう8月7日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、伝説の家政婦・志麻さん 真夏の食欲爆発SP。毎日続く夏休みのご飯作り。…
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岩田剛典×イモトアヤコが能登・珠洲市へ 世界的地上絵アーティスト・サイープと挑む“巨大地上絵”プロジェクト
2026年8月29日（土）18時30分〜8月30日（日）20時54分 日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」で、岩田剛典とイモトアヤコが、能登…
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ぐるナイ 超難問ダレダレ？コスプレショー！
【ダレダレ？コスプレショー】超メイク術で有名人が大人気キャラに変身するこちらのコーナー。皆さんは誰がコスプレしているのか、わかりましたか？今…
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次週 お盆同窓会ゴチに中条あやみ・高杉真宙・池田エライザ登場！2時間SP！
次週8月13日よる7時放送2時間スペシャル！お盆といえば同窓会！元ゴチメンバーの中条あやみさん・高杉真宙さん・池田エライザさん登場！真夏のうま辛…
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リカちゃんが“ぐうたら生活”!? SNSで大人気 大人の「リカ活」
8月5日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「全国早押しクイズ ちどかま事件簿 2時間スペシャル」。スタジオには、…
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８月６日（木）のヒルナンデス！「予算ギリギリに収めろ！宿代込み2万5千円の旅」「あの夏の思い出！友近の夏旅スペシャル！」「国民意識調査ビンゴ」
「予算ギリギリに収めろ！宿代込み2万5千円の旅」1泊2食付き宿泊費込みで予算1人2万5千円の旅行をどれだけ満喫できるのか検証。今回の舞台は宮城仙…
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【ルーヴル美術館展 ルネサンス】講演会開催のお知らせ
「ルーヴル美術館展ルネサンス」開催記念講演会講師：オリアーヌ・ラヴィット（本展監修者／ルーヴル美術館 絵画部門 文化財学芸員）日時：9月9日（…
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8月13日のスミ☆オシは…
舞台「SWAN -Ballet cross Reading-」バレエダンサーが踊り、俳優陣が言葉を紡ぐ。バレエとリーディングが交差しながら、一つの役に命を吹き込んでい…
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高橋文哉 あのレジェンドと卓球ラリー対決でCO2まみれも「嬉しいです」と大喜び!? “コスプレクイズフェス”にイケメンアイドル＆超大御所が続々登場
本日8月6日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、夏のコスプレクイズフェス「有名人続々登場SP」。人気アニメや…
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「ファーストクライ 母子救命救急班」作中で描かれた普遍的なテーマ“人はいかに簡単にレッテルを貼ってしまうのか”【第5話レビュー】
次回 8月12日（水）よる10時から第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。数々の名作ドラ…
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ONE OR EIGHT アルゼンチン・ブエノスアイレス＆ブラジル・サンパウロ公演の裏側を大公開！「イチバチ！ -東京から世界へBET-」
デビュー1年で世界10か国・30公演以上のライブを成功させ、音楽とダンスを武器に一か八かで世界に挑む日本人8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTの軌…
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≠ME主演「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」がより楽しめる！Huluオリジナルストーリー配信
日本テレビ（関東ローカル）にて毎週水曜深夜に放送中（TVer・Huluで地上波番組放送後より配信）人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ「ヤ…