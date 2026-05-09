おぎやはぎ小木、「朝帰りが普通」妻の衝撃エピソードに感嘆「それを許して愛してるってすごい」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）がきょう9日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】おぎやはぎ小木＆妻・奈歩さんが並んで笑顔！合同パーティーの記念ショット
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、同番組に21年ぶりの出演となる、おぎやはぎ。夫婦仲良しという観覧者の女性から、小木に対して家族関係にまつわる直球質問が飛び出す。小木の妻・奈歩さんの母親が日本のトップシンガー・森山良子であることに対して、女性は「森山家とは仲良しですか？」と問いかける。すかさずさんまが「森山良子さんに腹立つことないの？」と尋ねると、妻、義母と二世帯住宅で暮らす小木は「腹立ちますよ」とバッサリ。「お節介だから」と小木が憤る義母の言動にさんまは爆笑する。
さらに矢作が、奈歩さんのキャラクターについて「やばい！」「信じられない」と言い募り、そこから森山家のファンキーすぎる家庭事情が明らかに。小木は「朝帰りが普通」という自由奔放すぎる妻の衝撃エピソードを赤裸々に告白し、一同は仰天する。続いて、妻の親友であるタレントの千秋と踊り続ける泥酔動画を公開。その衝撃映像にさんまは「ファンキーやな！」と釘付けに
小木が、料理中の妻の珍行動エピソードを淡々と語ると、さんまは「それを許して愛してるってすごい」と感嘆しながら笑い崩れ、矢作も「小木を尊敬してます」と褒めたたえる。
【写真】おぎやはぎ小木＆妻・奈歩さんが並んで笑顔！合同パーティーの記念ショット
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
さらに矢作が、奈歩さんのキャラクターについて「やばい！」「信じられない」と言い募り、そこから森山家のファンキーすぎる家庭事情が明らかに。小木は「朝帰りが普通」という自由奔放すぎる妻の衝撃エピソードを赤裸々に告白し、一同は仰天する。続いて、妻の親友であるタレントの千秋と踊り続ける泥酔動画を公開。その衝撃映像にさんまは「ファンキーやな！」と釘付けに
小木が、料理中の妻の珍行動エピソードを淡々と語ると、さんまは「それを許して愛してるってすごい」と感嘆しながら笑い崩れ、矢作も「小木を尊敬してます」と褒めたたえる。