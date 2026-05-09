◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で好守も連発した。ブルージェイズはリードを守って連敗を「４」で止めた。

岡本は、試合直後のグラウンドでのインタビューで「なんとか前に飛ばそうと思っていたのでヒットになってよかったです。いつもと同じ準備をして、いいパフォーマンスができるように取り組んでいます」とうなずくと、ゲレロらからタンクに入った水をかけられてビショビショになった。パワーの源になっているメキシコ料理のケサディーヤはこの日から球場グルメとして新登場したが「今日はちょっと食べてないですけど、また食べたいなと思います」とまさかの回答だった。

エンゼルスの先発は左腕のデトマーズ。４月２０日（同２１日）に対戦した際には、１三振を喫するなど３打数無安打に抑え込まれていた。初回２死走者なしの１打席目は四球を選んで出塁。１０試合連続出塁となった。両軍無得点の３回１死一、二塁の２打席目には、デトマーズのチェンジアップをはじき返し、中前適時打で先取点をたたき出した。この一打で７試合連続安打にもなった。

さらに、２点リードとなった４回の守備ではファインプレーを見せた岡本。無死一塁でトラウトの三塁線への強烈な当たりを逆シングルで好捕すると「５―４―３」でダブルプレーを完成させた。軽快なグラブさばきでの好守に本拠地のファンは、大きく沸き上がった。５回２死でも打ち損じの弱い当たりを素早い動きでギリギリで一塁でアウトにする好プレーも見せた。

２点をリードした５回先頭の３打席目は、右腕のフェルミンと対戦し、３球で空振り三振。７回２死二塁の４打席目は、昨季ドジャースでプレーした右腕のイエーツと対戦し、捉えた当たりだったが、左直に倒れた。

５月に入ってから一気に調子を上げている岡本。１日（同２日）の敵地・ツインズ戦でメジャー初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる６、７号を放つと、２、３日（同３、４日）の同カードでもアーチを描いて３試合連続弾。５日（同６日）の敵地・レイズ戦では１０号を放った。１３連戦最終戦だった６日（同７日）はノーアーチで、前日７日（同８日）は試合なし。チームが４連敗中と苦しむ中で、守備でもたびたび好プレーを見せ、攻守で存在感を見せていた。