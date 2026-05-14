高松市によりますと、80代の男性がマダニに噛まれたことにより発症する「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」できょう（14日）死亡したということです。 【写真をみる】マダニ きょう（14日）市内の医療機関から高松市に報告があり、男性は5月1日に発熱や、肝障害などの症状を発症したということです。 「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」はマダニにより媒介されるSFTSウイルスによる感染症で、６～14日の潜伏期間を経