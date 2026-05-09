

2026年、日本の南極観測は70周年の大きな節目を迎えます。これを記念し、東京・お台場の日本科学未来館では、2026年7月1日（水）から特別展「大南極展」を開催。本展は単なる展示に留まらず、数万年前の空気を閉じ込めた「本物の氷」や、大阪・関西万博でも注目を集めた「火星隕石」に直接触れられる貴重な体験型ミュージアムです。

過酷なホワイトアウトを疑似体験できるエリアや、最新の無人探査機「MONACA」による観測最前線の紹介など、子どもから鉄道・科学ファンまで楽しめるコンテンツが満載。夏休みの自由研究はもちろん、地球の未来を考えるきっかけとなる「極地ツアー」へ、ゆりかもめやりんかい線に乗って出かけてみませんか？

「大南極展」はお台場・日本科学未来館で開催

日本科学未来館（画像：Pixta）

特別展「大南極展」は、2026年7月1日から9月27日まで日本科学未来館1階の企画展示ゾーンで開催します。「日本科学未来館」は新交通ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」から徒歩約5分、もしくは「テレコムセンター駅」から徒歩約4分の立地。東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」からは徒歩約15分でアクセスできます。開館時間は10:00〜17:00（入場は16:30まで）。7月7日、7月14日、9月1日、9月8日、9月15日の火曜日は休館日となっています。

入場料は税込みで、大人（19歳以上）2,000円、18歳以下（小学生以上）1,300円、未就学児（3歳以上）900円。前売は200円引き、2歳以下は無料となります。

「船の科学館」へ、はしごがおすすめ！

初代南極観測船「宗谷」（画像：Pixta）

展示で知識を深めた後は、ぜひ徒歩圏内にある「船の科学館」へ。1956年に南極へと旅立った初代観測船「宗谷」が保存されており、70年前の熱気と現代の最新技術を1日でセットで体感できるのは、お台場という立地ならではの贅沢です。

五感で震える「本物の南極」体験

本展の目玉は、なんといっても「本物」に触れられる体験型展示です。

過去の気候を伝える「南極の氷」

本物の南極の氷にさわれる体験エリア（イメージ）

過去の気候変動の記録を閉じ込めたタイムカプセルともいえる「南極の氷」の実物を展示します。雪が積み重なってできた氷で、数千年前の空気が含まれており、閉じ込められた気泡やその冷たさを実感できます。

宇宙の神秘に触れる「南極隕石」

「隕石採集の聖地」ともいわれる南極で採集された「南極隕石」のサンプルの中から、実際に触れて持てる鉄隕石や、月・火星などから飛来したと考えられる希少隕石など、30点以上が並びます。さらに、大阪・関西万博で展示された「触れる火星隕石（スライス）」の実物も登場し、南極観測の成果をリアルに体感できます。

過酷な寒さを再現「ブリザード体験」

南極のブリザードを体験できるエリア（イメージ）

また、極地の過酷さを再現した「ブリザード体験エリア」にも注目です。強い風と雪で視界が奪われる「ホワイトアウト」に近い状態を安全に体験でき、観測隊員がいかに厳しい自然の中で活動しているかを身をもって知ることができます。

ペンギンやアザラシの生態を立体的に観察！

標本展示を間近で見られる観察ドーム

南極の厳しい環境で暮らすペンギンやアザラシの生態を、標本展示や観察ドームを通して立体的に観察。あわせて紹介する「ペンギンセンサス」は、ペンギンの個体数や営巣数を毎年記録し、繁殖や個体数の変化を追う長期調査。南極の生態系をより深く理解できます。

地球のタイムカプセル「アイスコア」と最新観測技術

低温室に保管されているアイスコア ©国立極地研究所

科学ファン必見なのが、深層アイスコアの展示です。国立極地研究所で厳重に保管されているこの氷の柱には、数万年前の空気や気温の情報が刻まれており、まさに地球の「タイムカプセル」といえます。あわせて展示される掘削用ドリルからは、未知の領域へ挑む人類の情熱が伝わってきます。

南極での海洋調査の様子 ©国立極地研究所

海洋調査のコーナーでは、自立型無人探査機（AUV）「MONACA」の模型などが登場。最新のテクノロジーが、氷の下に隠された海底の秘密をどのように暴いていくのか、その最前線を詳しく解説します。

観測隊の生活を垣間見る

昭和基地で振る舞われる食事のサンプル ©東京農業大学「食と農」の博物館

「南極で暮らす観測隊はどんな生活をしているの？」という疑問に答えるコーナーも。昭和基地の設備や食事など、過酷な環境でどのような工夫をして暮らしているのか分かる展示スペースも設けられます。

オーロラの光に包まれて

オーロラの光に包まれながら歩くエリア（イメージ）

展示エリアの帰り道にも粋な演出が。頭上いっぱいに広がるオーロラの光に包まれながら歩けば、まるで南極をひとり占めしているよう。映像と光が織りなすドラマチックな演出により、幻想的な空間が広がっています。

70年にわたる観測の歴史と、これからの地球の未来が交差する「大南極展」。冷たい氷の感触や、宇宙から届いた隕石の重みは、画面越しでは決して味わえない一生モノの体験になるはず。会場入口で配布される「ミッションシート」をクリアすれば、「特別南極観測隊員」の認定を受けることもできます。涼しい夏の思い出作りに、ぜひお台場へ足を運んでみてください。

（画像：日本科学未来館）

鉄道チャンネル編集部

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