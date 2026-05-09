中日９−２巨人（セ・リーグ＝８日）――中日が今季最多の９得点で快勝。

二回、ボスラーの２ランで先制し、七回は細川の３ランなどで突き放した。柳は１０奪三振。巨人は１０安打で２得点にとどまった。

阿部監督「ボール先行になっちゃうと、やっぱりきつい」

初めて５回もたずにノックアウトされ、ベンチへ下がる巨人のウィットリーの姿に悲壮感が漂った。「調子自体は悪くなかったけれど、それが良い結果に結びつかなかった」。抜群の球威を誇りながら、突如、制球を乱して失点する不安定さが顔をのぞかせる。この日もそうだった。

初回は最速１５５キロの直球に鋭く曲がるカーブを交え、三者凡退に抑えた。しかし、二回だ。先頭の細川を四球で歩かせると、続くボスラーに３ボール１ストライクとボール先行で投じたカットボールが甘くなり、２ランで先行を許した。五回には自らの悪送球も絡んだピンチで、カリステの強襲安打が左脚に当たり、さらに失点。続投したものの、村松にも適時打を浴びて救援を仰いだ。

前回登板まで４試合で２４回を投げ、防御率２・２５の成績を上げている一方、四球やミスで流れを明け渡すような姿が目に付く。初黒星を喫した４月７日の広島戦は、いずれも四球で出した走者を置いて２発の２ランを浴びた。無失点だった直近の２試合も四球数は増えていた。

不用意な四球や被弾の理由について、本人は「精神的な部分（の問題）」と反省する。イニングの先頭や走者を出した直後の場面では特に「闘争心が足りていない」と振り返り、「経験を重ねることで克服していきたい」と前を向いた。

打者を押し込む球威も、バットに空を切らせる鋭い変化球も備えている。それだけに、「あとは小さなミスをなくせばいいのかなと思う」と杉内投手チーフコーチ。打線が波に乗り切れない時こそ、流れを呼び込む粘りが求められる。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（ウィットリーは）長打を打たれることが多いから、ボール先行になっちゃうと、やっぱりきつい。（敗戦を）引きずっていても、しょうがない」