日本相撲協会は8日、大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。先場所途中休場の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、カド番の大関・安青錦（22＝安治川部屋）の看板力士2人が初日から休場となった。大の里は左肩の回復が遅れ、横綱在位6場所で3度目の休場となり、左足に不安を抱える安青錦は途中出場の可能性があるものの、大関残留が厳しい状況だ。

デビューから先々場所まで負け越しなしの猛スピードで番付を駆け上がった大の里と安青錦が、初めて「試練」に直面した。

大の里はこの日「左肩腱板損傷で約1カ月間の加療を要する」との診断書を日本相撲協会に提出した。昨年九州場所で痛めた左肩の回復が思わしくなく春巡業は途中離脱。場所前の稽古総見でも土俵に上がらず、部屋での稽古も三段目力士の寄りにあっさり土俵を割るなど精彩を欠いた。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「（調整が）かなり出遅れている印象だった。痛みもまだあり、なかなか状態が上がらなかった。戦えないということで（7日に）決断した」と説明。初の初日からの休場という現実には「精神的にもこたえるし、休むのも地獄。それが一番きつい」と愛弟子の心境を代弁した。今場所は治療に専念することになるが「ここを乗り越えないと強くならない。耐えて、自分と向き合う以外にない」と奮起を促した。

カド番の安青錦は初の負け越しを喫した春場所で左足小指を骨折。春巡業を途中で離脱して場所前の出稽古などで調整のペースを上げたが、6日の荒汐部屋での稽古で左足首を負傷した。負け越せば大関在位わずか3場所で関脇に転落する。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は足首には腫れがあると説明。「“歩くのが精いっぱい”ということだった。痛みが引けば出る方向」と述べた。今場所は21年春場所以来の2横綱3大関となったが、いきなり看板力士2人が不在。八角理事長（元横綱・北勝海）は「楽しみにしてくれた方々には申し訳ない」と語った。

≪審判部長就任浅香山親方「ケガを治して強い姿を」≫今場所から審判部長に就任した浅香山親方（元大関・魁皇）は大の里と安青錦の休場に関して「残念ですけどケガを治して強い姿を見せてもらいたい」と一日も早い完全復活を願った。夏場所は混戦模様を呈してきたが「上位が強いと本場所が盛り上がる。若手がどこまで通用するか」と熱海富士、琴勝峰の新関脇や平幕・藤ノ川らの新鋭の活躍にも期待を寄せた。