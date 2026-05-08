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「10万円のイヤホンなんて馬鹿じゃない?」と思っていた投稿者が納得。10年以上愛される神アイテム「SHURE SE846」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【SHURE SE846 レビュー】10年以上愛され続けているSHUREのフラッグシップイヤホン」を公開した。動画では、米国の大手音響メーカーSHUREのフラッグシップモデル「SHURE SE846」の長期使用レビューを行い、その圧倒的な音質や遮音性の魅力を解説している。



動画内で投稿者は、同機を「販売から10年以上経過しているにも関わらず、SHUREのフラッグシップモデルの座に座り続けている超名機」と紹介し、5年以上の愛用経験に基づく良い点と気になる点を挙げた。良い点として最初に強調したのは「超上質な低音」。内蔵されたローパスフィルターを通ることで不要な高域が減衰され、解像度の高い低音が出力されるという。その音質を「サブウーファーが搭載されているようだ」と表現し、低音の量ではなく「情報量」が多いと語った。



さらに「強力な遮音性」についても言及。ノイズキャンセリング搭載イヤホンと比較しても「比較にならない程、遮音性能が高い」とし、「通勤・通学時などの雑踏の中でも、音楽だけを聴くことができるため非常に快適」と評価した。一方、気になる点としては「全体的に音が近め」であることを挙げ、リスニング目的ではやや窮屈に感じる可能性があると指摘した。



かつては「10万円もするイヤホンなんて馬鹿じゃない?」と思っていたものの、現在の高級感と音質には「納得」していると振り返る。時代を超えて愛される普遍的な価値と、カスタマイズ可能な音質設定を備えた同機は、妥協のないオーディオ体験を求めるユーザーにとって、今なお有力な選択肢となるだろう。