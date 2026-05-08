ココリコ遠藤、家族で念願の初キャンプ 妻・まさみさん「子供たちは大興奮」「イビキがうるさすぎ」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが7日までにアメーバオフィシャルブログを更新し、ゴールデンウィークに家族で初めてキャンプへ出かけたことを報告した。
【写真】説明書読みながらテントを設営しているココリコ遠藤
まさみさんは「初体験」と題したブログで、「GWは友人家族とキャンプへGO！！」とつづり、以前から子どもたちに「キャンプ行きたい」と言われていたことを明かした。一方で、「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」と、なかなか実現できなかったことも告白。数年越しで“念願”のキャンプがかなったという。
当日は友人家族の協力もあり、「テント設営してBBQやったりして初キャンプ楽しめたー」と満喫した様子を報告。「一生懸命に説明書読みながらテント設営してるパパ」と、テントを組み立てる遠藤の姿も公開した。
さらに、「夕焼けがとっても綺麗だったし 夜は星がたくさん見れて子供たちは大興奮」と自然を満喫したことを明かした一方で、自身については「ハイテンションで遊び疲れた子供たちのイビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった母」とユーモアたっぷりに吐露。「体がバキバキで全身痛い」と疲労感もにじませつつ、「帰宅後ソファーで2時間爆睡してたらしい笑」と振り返った。
まさみさんは2015年12月に遠藤と結婚。長男・空楽くん、次男・歌楽くんの2人を育てており、ブログでは家族の日常や子育ての様子を発信している。
この投稿には、「テントで寝られない気持ちわかる」「良いですね」「子供たち喜んだだろうな〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】説明書読みながらテントを設営しているココリコ遠藤
まさみさんは「初体験」と題したブログで、「GWは友人家族とキャンプへGO！！」とつづり、以前から子どもたちに「キャンプ行きたい」と言われていたことを明かした。一方で、「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」と、なかなか実現できなかったことも告白。数年越しで“念願”のキャンプがかなったという。
さらに、「夕焼けがとっても綺麗だったし 夜は星がたくさん見れて子供たちは大興奮」と自然を満喫したことを明かした一方で、自身については「ハイテンションで遊び疲れた子供たちのイビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった母」とユーモアたっぷりに吐露。「体がバキバキで全身痛い」と疲労感もにじませつつ、「帰宅後ソファーで2時間爆睡してたらしい笑」と振り返った。
まさみさんは2015年12月に遠藤と結婚。長男・空楽くん、次男・歌楽くんの2人を育てており、ブログでは家族の日常や子育ての様子を発信している。
この投稿には、「テントで寝られない気持ちわかる」「良いですね」「子供たち喜んだだろうな〜」などのコメントが寄せられている。