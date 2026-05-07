「阪急ベーカリー」各店舗にて北海道フェア『北海道ぱん日和』開催中



阪急デリカが運営する「阪急ベーカリー」では、5月1日(金)〜31日(日)の期間中、北海道フェアである『北海道ぱん日和』を開催。

同イベントは、素材の宝庫である北海道の魅力をパンで楽しむ期間限定フェアとなっている。

北海道フェアの商品紹介

毎年人気の商品に加え新作も登場し、バリエーション豊かなラインナップを用意したという『北海道ぱん日和』。



ちくわパンは、ツナサラダを詰めたちくわをふんわり生地で包み込んだ。噛むほどに広がる旨みと絶妙な食感のバランスがクセになる、北海道で人気のご当地パンだ。価格は、持ち帰り281円(税込)・店内飲食286円(税込)となっている。



もちっと北海道メロンクリームパンは、北海道産メロンピューレを練り込んだもちもち生地に、北海道産メロンを使用したメロンクリームを包み込んだ。やさしい甘みと香りがふわっと広がる見た目も味も楽しめる一品。価格は、持ち帰り195円(税込)・店内飲食198円(税込)だ。



北海道コーンバターピザは、もっちり噛み応えのある食感の生地に、北海道十勝産の甘みの強いコーンをたっぷりのせて焼き上げた。バターの風味と香ばしい香りが食欲をそそる、シンプルながら素材の美味しさをしっかり感じられるピザになっている。

価格は、持ち帰り303円(税込)・店内飲食308円(税込)だ。



北海道ミルクサンドは、北海道産小麦を使用したふわふわの生地に、コクのある北海道産練乳のミルククリームをサンド。口どけの良いクリームとやわらかな生地が重なり合う、王道の美味しさとなっている。価格は、持ち帰り238円(税込)・店内飲食242円(税込)。



豚丼風パンは、北海道・帯広名物“豚丼”をイメージしたボリューム満点の総菜パン。北海道産小麦を使用したパンに、甘辛いタレで味付けした豚肉をサンドした食欲をそそる一品だ。価格は、持ち帰り324円(税込)・店内飲食330円(税込)となっている。

なお、店舗により取り扱いのない場合があるほか、店内飲食は一部店舗での対応となる。また、一部店舗では価格が異なる。写真はすべてイメージである。

「阪急ベーカリー」について



「阪急ベーカリー」の店内厨房で焼き上げるパンは、フレッシュ＆リーズナブル。幅広い世代に楽しんでもらえる定番商品や、素材を生かしたこだわりの一品、季節に応じたフェア商品など、多種多様な味わいを取り揃えている。

いつ訪れても、選べる美味しさ・選べる楽しさを感じてもらえる店作りをモットーに、人々の毎日に寄り添うベーカリーであり続けるとしている。

この機会に、北海道フェア『北海道ぱん日和』を楽しむべく、お近くの「阪急ベーカリー」に足を運んでみては。

■阪急ベーカリー

Instagram：https://www.instagram.com/hankyu_bakery

店舗一覧ページ：https://hankyu-delica.co.jp/store-bakely/index.html?fbclid=PARlRTSANJY7NleHRuA2FlbQIxMQABpwuoiDSvxv-tbZatk62LC-v2SNcsWzy1ByRUSZKBZ4AKD2DKXXC-_9fbM80T_aem_SuEDhtPRvnO4CMqtShhsdg&utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio

(さえきそうすけ)