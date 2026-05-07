【愛媛県今治市】小学5年生〜中学３年生対象の冒険教育プログラム「Switch on! キャンプ」参加者を募集



今治.夢スポーツが、教育事業「しまなみ野外学校」の活動の一環として、2026年7〜8月に実施する冒険教育プログラム「Switch on! キャンプ」の参加者を、しまなみ野外学校公式ホームページにて募集開始した。

生きる力を育む「Switch on! キャンプ」とは

「Switch on! キャンプ」は、生きる力を育み、子どもたちの遺伝子にスイッチを入れることを目的としたプログラムだ。

自然の中に身を置くことで日常の当たり前に感謝し、1人ではできないことも仲間と話し合い協力して越えていく。そして、自分の中に眠る可能性を呼び覚まし、一人ひとりの人生が少しでも豊かになることを目指している。

今年は活動場所を海と山に分け、「島の冒険キャンプ」と「サバイバルジャーニー」の2つのプログラムを開催する。

第11回「島の冒険キャンプ」9泊10日



「島の冒険キャンプ」は、船で島に渡り砂浜で火おこしや食料調達など生きる術を学び、暮らしの土台を育むプログラム。

シーカヤックに乗り、自然のリズムに合わせながら隣の浜に渡り、チャレンジキャンプを経て無人島を目指して海に出る。何もないからこそ自分たちで自由に作り上げていく旅の中で、まだ知らない新しい自分に出会う体験だ。

開催期間は7月21日(火)〜30日(木)の9泊10日で、開催場所はしまなみアースランド・比岐島・平市島。参加費は97,800円で、参加費サポート制度も用意されている。

第1回「サバイバルジャーニー」7泊8日



「サバイバルジャーニー」は、今治の深い森に身を置き、食事をするために火をおこし、寝るためのテントを立てるなど生きていくことの本質をキャンプを通じて体験するプログラム。

ソロ活動では自分一人で一晩過ごし、孤独と向き合った後は仲間と協力して森の中にゼロから「村」を創る。旅の後半は必要なすべての道具・食材を背負って道なき山を登り険しい川を越える。

今までの「当たり前」が、命を繋ぐ「ありがとう」に変わる瞬間を感じられ、仲間と手を取り合い「幻の地」へ辿り着いたとき、どんな困難も乗り越えられる自信が身につくという。

開催期間は8月1日(土)〜8日(土)の7泊8日で、開催場所はアシックス里山スタジアム・今治市楢原山周辺。参加費は72,000円で、参加費サポート制度も用意されている。

「島の冒険キャンプ」と「サバイバルジャーニー」共に、参加対象は小学5年生〜中学3年生。定員は各14人となっており、選考により参加者を決定する。

1次申込み締め切りは5月11日(月)17:00。詳細、プログラムの申し込みはしまなみ野外学校HPに掲載している。

今治.夢スポーツ/FC今治について



今治.夢スポーツ/FC今治は「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する。」という企業理念のもと、フットボール事業、教育・次世代育成事業、共助のコミュニティづくりを行っている。

子どもたちの可能性を広げる夏の冒険プログラムに、参加してみては。

■しまなみアースランド・比岐島・平市島

住所：愛媛県今治市高地町2丁目乙429-1

■アシックス里山スタジアム

住所：愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1-3

しまなみ野外学校公式サイト：https://shimanami-yagai.com

島の冒険キャンプ詳細ページ：https://shimanami-yagai.com/magazine/7255

サバイバルジャーニー詳細ページ：https://shimanami-yagai.com/magazine/7256

(丸本チャ子)