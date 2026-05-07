【東京都】プロレスラー近藤修司選手を応援する「推し活看板」が都内3カ所の消火栓標識に設置！



消火栓標識は4月9日(木)、プロレスラー近藤修司選手を応援する「推し活看板」を、ファンの提供により都内3カ所の消火栓標識に設置した。

個人が推し活のために協賛枠を活用するのは、創業70年の歴史上初めてのこと。設置当日は近藤選手本人も足を運び、記念すべき日となった。

推し活が示す「消火栓標識」協賛枠の新たな活用可能性



「消火栓標識」とは、火災の際に速やかに水を供給できるよう、地下にある「消火栓」の位置を示す標識。

消火栓標識は全国に約12万本あり、主に民間企業によって維持管理され、その費用は「赤い円形の表示板」の下にある横長の協賛枠による看板利用料で賄われている。

消火栓標識の設置と適切な管理は地域防災に直結するが、協賛枠の存在自体の認知度が低く、利用拡大が課題となっている。こうした中、今回の「推し活」による個人利用は、協賛枠の新たな活用の可能性を示す事例となった。

応援看板で地域防災と推し活の両立を実現

消火栓標識の協賛枠は、そのほとんどが企業の出稿だが、実は企業だけでなく個人でも利用できる。看板利用料は消火栓標識の維持管理費に充てられるため、看板を出すこと自体が地域の防災インフラを支える社会貢献活動となる。



今回の事例では、近藤修司選手のファンが、選手のデビュー25周年を記念して協賛枠を活用した。応援メッセージの他、試合中に撮影した思い出深い写真やイラストを元にした記念ビジュアルがデザインされている。



消火栓標識では、プロスポーツチームとの「消火栓標識パートナーシップ制度」に加え、今回のような個人による「推し活看板」としての活用も歓迎している。推し活を通じて、防災意識の向上と消火栓標識の認知拡大を目指していく。

応援されるのはプロレスラーの近藤修司選手



近藤修司選手は、2001年5月18日にデビューし、今年でキャリア25周年を迎えるベテランプロレスラーだ。闘龍門、DRAGON GATE、全日本プロレス、WRESTLE-1、プロレスリング・ノアなど数々の団体で活躍し、「最凶キングコング」の異名で知られている。

ジュニアヘビー級ながら、ヘビー級選手にも引けを取らないパワフルなファイトスタイルで多くのファンを魅了している。

現在はフリーとして様々な大会に参戦しているほか、女子プロレス団体の専属コーチとして後進の指導にもあたっている。



以下は、近藤選手からのコメント。

「最初にこの話を聞いた時には、世の中にこんな媒体があるということに驚きました。もっとみんなに知れたら、いろいろなことで活用されるんじゃないですかね。

こんな風に『カタチ』になって表現されるのは、推してもらっていることがストレートに伝わってとってもうれしいですね。」

「推し活看板」設置者へのインタビュー内容



以下は、「推し活看板」設置者へのインタビューの内容だ。

今回なぜ消火栓標識を選んだのかを聞いたところ「近藤修司選手のデビュー25周年を記念し、何か形に残る方法でお祝いしたいと考え、看板や広告媒体を探していたところ、消火栓標識の協賛枠に出会いました。問い合わせしたところ、個人利用も可能とのことでしたので、思いきって決意しました」と回答。

決め手となったポイントについては「年単位での契約のため、25周年のアニバーサリーイヤーをお祝いするのに、ふさわしいと感じました。消火栓標識での推し活という前例のない取り組みに魅力を感じたことも大きな決め手です」と答えた。

また、実際の応援看板を見ての感想については「『見上げたら推し！』という感じで嬉しいです。推し活利用が初めてとのことで、パイオニアになれたと友人にも自慢しています。街行く方がこの看板をきっかけに、近藤選手のことを知ってくださったら嬉しいです」と語っている。

地域の防災を支える取り組みに興味がある人は、「推し活看板」を活用してみては。

消火栓標識公式サイト：https://syokasen.co.jp

(佐藤 ひより)