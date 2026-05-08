宮崎宣子アナ、約40センチ“髪バッサリ”人生最長ロング→ショートボブに 大胆イメチェンに反響「思い切ったねーー!!」「かわいい」
元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました 3年ぶり？のショートボブ」と書き出し、“人生最長ロングヘア”からのイメチェンを報告した。
【写真】「思い切ったねーー!!」人生最長ロング→ショートボブのビフォー・アフター
出産を機にロングヘアが定着していたそうで、投稿では「子供を産んでから髪の毛の手入れがロングの方が実は楽でした。ドライヤーは大変だったけど、とりあえず結んでおけばいいやという考えで、ずるずる長くなっていき、エイジングによる癖やウネリも長さが重りとなり気にしなくても良かったので、白髪染めだけしていました。ここまできたらどこまで伸ばす？と、人生最長へ」と、約3年にわたって髪を伸ばし続けていたことを紹介した。
続けて「先端の髪の毛も傷み、ドライヤーが20分、息子に髪の毛を踏まれ、長過ぎて絡まるし、重いしでもう切る!!と先月から決めていました」と髪を切るきっかけを明かし、久しぶりに軽くなった髪には「あースッキリ」「ロング生活に未練は一切ございません」と清々しい心境をつづっていた。
コメント欄には「きゃーかわいい」「とてもお似合いです」「思い切ったねーー!!」「美しい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「思い切ったねーー!!」人生最長ロング→ショートボブのビフォー・アフター
出産を機にロングヘアが定着していたそうで、投稿では「子供を産んでから髪の毛の手入れがロングの方が実は楽でした。ドライヤーは大変だったけど、とりあえず結んでおけばいいやという考えで、ずるずる長くなっていき、エイジングによる癖やウネリも長さが重りとなり気にしなくても良かったので、白髪染めだけしていました。ここまできたらどこまで伸ばす？と、人生最長へ」と、約3年にわたって髪を伸ばし続けていたことを紹介した。
コメント欄には「きゃーかわいい」「とてもお似合いです」「思い切ったねーー!!」「美しい」などと、さまざまな反響が寄せられている。