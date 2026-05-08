人気レースクイーンの池永百合（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ夏コーデを披露した。

ドット柄のミニカットソー＆白のミニスカ姿の写真をアップし「5/10(日)フェスタソーレ撮影会の予約が始まってます」と告知。

「カメラがない方も、スマホで撮影OK 人数も多くないのでゆっくりのんびり話しながら撮れると思います」などとアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「とても可愛いです」「めちゃ可愛い過ぎる」「Beautiful」「オシャレ」「綺麗で可愛い」「可愛くてお洒落で素敵ですね」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。