熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡り、八代市議ら3人が逮捕された汚職事件で、市議側から賄賂を要求していたと見られることが分かりました。

【写真を見る】賄賂を要求したのは"市議側から"か 庁舎建設めぐる汚職事件 熊本・八代市

事件概要は――

この事件は、八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人が、2022年に完成した八代市の新庁舎建設をめぐり、「前田建設工業」を含む共同企業体が工事を落札できるよう、あっせんするなどし、その見返りに現金6000万円を受け取ったとして逮捕されたものです。

市議側が「謝礼金」として要求か

捜査関係者によりますと、賄賂は成松市議側が「謝礼金」として要求していたということです。

また、前田建設工業側は入札前に、「利益が見込めない」といった話を成松市議に持ちかけた際、成松市議は「受注後に協力する」と伝え、利益を約11億円増やすよう職員らに指示していたと見られています。

受注額は10億円以上増加

八代市は、外構工事などを追加で発注していて、前田建設工業の受注額は10億円以上増えていました。

警察が因果関係を調べています。