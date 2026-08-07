「いま自分たちができることを」阿蘇地域で2万人 3億円分の観光キャンセル 熊本の経済を回して被災地支援を＜2026年熊本地震＞

熊本県の阿蘇地域は、地震の揺れそのものの影響はほとんどなかったにもかかわらず、観光に深刻な影響が出ています。 【写真を見る】「いま自分たちが…