RKK熊本放送
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【ライフラインまとめ】給水・入浴・ガソリンスタンド・食料品・ごみ収集・住まいなど 随時、生活情報を更新・追加していきます。
28日に熊本で震度7を観測した地震について、熊本県内のライフラインに関する情報をまとめています。 【ライフライン】給水・電気・ガス・入浴施設・…
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【給水所情報】8月8日（土）の予定 ※随時更新
熊本市 給水活動は終了しました。 ▼臨時給水栓（蛇口）・火の君文化センター（南区城南町舞原394－1）時刻8:00～19:00※給…
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【災害廃棄物（災害ごみ）】熊本市 八代市 宇城市 宇土市 御船町 氷川町 益城町 など11市町 ※随時更新
災害廃棄物についてまとめています。天気や搬入受付の状況に応じて、受付時間が変更になることがあります。 【写真を見る】【災害廃棄物（災害ごみ）…
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【交通情報】九州産交バス・産交バス 8月8日（土）～12日（水）の運行予定
九州産交バス株式会社および産交バス株式会社は、8月8日（土）～12日（水）の路線バスと高速バスの運行予定について発表しました。 【画像を見…
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熊本地震を″激甚災害″に指定決定「財政面を心配せず復旧を」 政府
政府は7日の閣議で、今回の熊本地震を「激甚災害」に指定することを決定しました。 【写真を見る】熊本地震を"激甚災害"に指定決定「財政面を心配せ…
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「いま自分たちができることを」阿蘇地域で2万人 3億円分の観光キャンセル 熊本の経済を回して被災地支援を＜2026年熊本地震＞
熊本県の阿蘇地域は、地震の揺れそのものの影響はほとんどなかったにもかかわらず、観光に深刻な影響が出ています。 【写真を見る】「いま自分たちが…
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【片山財務大臣】熊本地震の経済影響を聞き取り 高市総理と同じ反応に木村知事「非常に安心した」
熊本地震を受けて、片山さつき財務大臣兼金融担当大臣が熊本市を訪れ、金融機関と経済団体から熊本経済への影響などを聞き取りました。 【写真を見る…
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お盆に欠かせない「熊本の味」馬刺しが品切れ 御船町の馬刺し工場が被災 「10年前の悪夢が呼び覚まされた」2026年熊本地震
今回の地震を受け、帰省で親族が集まるお盆の時期には欠かせない「熊本の味」にも影響がでています。 【写真を見る】お盆に欠かせない「熊本の味」馬…
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「私の生きがいだった」30年愛されたおばあちゃんのかき氷店 熊本地震で奪われた居場所
熊本県八代市で長年愛されてきたかき氷店は、今回の地震で店が傾き、解体を余儀なくされました。店主は、生きがいを失い、悲しみに暮れています。 【…
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“災害時の口腔ケア” は命に関わる 飲料水を注射器に入れ…断水続く被災地で治療続ける歯科医院
最大震度7を観測した熊本地震の発生から11日目、熊本県内は今も一部の地域で断水が続いています。 【写真を見る】“災害時の口腔ケア” は命に関わる…
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地震でガタガタ…国道3号の復旧を 夜間の補修工事で「なだらかに」改善目指す ＜2026年熊本地震＞
今回の地震で道路も被災しました。国道3号は特に熊本県氷川町から八代市にかけて、亀裂や段差の影響で走りにくくなり、渋滞しています。 【写真を見…
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悲鳴 うずくまる観光客…地震発生時の熊本城（動画あり） 激震に襲われた天守閣の瞬間 崩落する石垣と内部の石や土が吐き出される様子 舞い上がる土煙 2026年熊本地震
その瞬間、多くの人が悲鳴を上げ、床にしゃがみ込みました。 ▼もっと写真を見る熊本城の防犯カメラに映ったその瞬間 熊本地震に襲われた国特別史…
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【交通情報】肥薩おれんじ鉄道 運休区間で代替バス運行へ 8月10日（月）から
肥薩おれんじ鉄道は、熊本地震の影響で運休している「八代駅～水俣駅」について、8月10日（月）から、バスによる代替運行を開始すると発表しま…
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【追加公表】熊本地震で亡くなった方の名前など 熊本県8月7日発表
熊本県は、7日、2026年熊本地震で亡くなった方の名前などを追加して公表しました。これまでの死者は直接死36人、関連死の可能性1人です。 ＜遺族の同…
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【宅配便など】ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便
宅配便などの配送事業についてです。 ▽ヤマト運輸 ※8月4日時点 熊本県全域で配送の遅延が生じています。 下記の営業所は、当日発送締切時間が16:…
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【災害ボランティア】ボランティアセンター開設状況 活動依頼・参加申し込みなど ※随時更新
熊本県内の災害ボランティアセンター 熊本市災害ボランティアセンター 開設場所：熊本市社会福祉協議会（中央区新町2丁目4-27 熊本市…
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ホテルや旅館へ無料で避難 熊本県内で宿泊支援始まる 熊本市、八代市、宇城市など 2026年熊本地震
＜熊本市＞対象…ホテルや旅館などの宿泊施設への避難を希望する被災者。高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児のいる世帯、医療的な配慮が必要な人を優先す…
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少しでも安心して過ごして 熊本県が「ホテル等避難コールセンター」開設
2026年熊本地震で被災した人を対象に、ホテル・旅館への避難のマッチングを迅速に行うための「熊本県ホテル等避難コールセンター」が開設…
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【食料品など】食品スーパーなどの開店・休業情報
▼営業している店舗一覧（随時追加 RKK調べ） ▶アタックス 戸島店・益城店▶イオンタウン 田崎・西熊本▶イスミ 各店▶イワサ…
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【被災地はいま】支援物資は足りている？ ニーズに変化も 益城町の物流拠点では台風対策のブルーシートなど受け入れ
熊本県益城町にある支援物資の物流拠点では、7日も水や食料、生活用品を受け入れています。 【写真を見る】【被災地はいま】支援物資は足りている？ …