YouTuberのヒカル（34）が、13歳年下の恋人や、その恋人の子どもと過ごしたゴールデンウィークの様子を披露した。

【映像】ヒカル、13歳年下の恋人と自宅で過ごす様子

2025年5月31日、元キャバクラ嬢で、実業家の進撃のノア（31）との“交際0日婚”を発表したヒカル。同じ年の9月には「オープンマリッジ」宣言で話題となったが、12月19日、離婚を報告していた。

それから約4カ月後となる、2026年4月29日、自身のYouTubeチャンネルで、ガールズグループ「ME:I」を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で、練習生だった加藤神楽（21）と交際していることを公表。加藤の1歳の長男とヒカルの自宅で生活をともにする様子を見せていた。

加藤神楽や加藤の子どもと過ごすGWショットを公開

2026年5月7日に更新したInstagramでは、「すき焼き行ったり、牧場いったり、コナン見に行ったり、公園で遊んだり、志らくさんが家に来たり、鬼茶会したり、H&Mで買い物したり、家でゴロゴロしたりと充実したゴールデンウィークでした。色々したけどあんまり写真撮ってない。ちなみにハクが着てるのは牧場で買った服、可愛い」と、加藤との2ショットや、ハクくんと遊ぶ姿を披露している。

この投稿にファンからは、「兄妹か？と思うぐらい顔似てる」「美男美女でお似合いやし、ハクくんも可愛すぎる」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）