撮影したカメラマンもその迫力に笑みをこぼした圧倒的なボリュームを誇る「限定デカ盛りランチ」がスタジオで大反響を呼んだ。

【映像】漫画のようなてんこ盛り！話題のデカ盛りランチ（全体＆他カットあり）

かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど・・・』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティである。今回は「食のこだわりが強すぎるグルメモンスター」をテーマに、食の最前線を撮り続けるプロカメラマンたちが度肝を抜かれた「エヂカラグルメ」が次々と紹介された。

番組内の「袋とじVTR」では、人気グルメ雑誌『Meets Regional』などで15年のキャリアを持つカメラマン・中島真美氏が、「漫画から出てきたような、ちょっと笑ってしまうようながっつりご飯」と絶賛する逸品が登場した。それは、大阪市北区中津に店を構える「ミートくんの間借り食堂」の「チャーシューエッグ定食」である。同店はランチタイムのみの営業で、メニューはわずか1種類、1日50食限定という希少性の高い営業形態をとっている。

撮影時、中島氏を驚かせたのはその規格外のビジュアルであった。1500円で提供されるこの定食は、巨大な厚切りチャーシューにガリマヨがたっぷりとかけられ、その傍らには「漫画のようなてんこ盛り」と表現される山盛りの白飯がそびえ立つ。中島氏は「普通盛りでもあの漫画のようなてんこ盛りな山になっているのが、あれは笑ってしまいました」と、その迫力を振り返った。

スタジオでこの映像が流れると、あまりの米の量にMCの山内健司からは「米ヤバいな」と驚愕の声が漏れた。醤油ベースの甘辛いソースとガリマヨ、さらに大量に振りかけられた黒胡椒が食欲をそそる仕上がりとなっており、ゲスト陣からも「ちょっとこれは食べたいよ」と切望する声が続出。中島氏は「綺麗なものって美味しい」と、プロの視点からそのクオリティの高さを熱弁し、スタジオは最後までその「エヂカラ」の強さに圧倒されていた。