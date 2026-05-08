【特集】現役引退から20年

先駆者・中田英寿の記憶（１）

北中米ワールドカップの開幕が迫るなか、日本サッカーの歩みを振り返るうえで、ひとりの存在を抜きに語ることはできない。世界を舞台に闘い、日本代表の価値観を塗り替えた先駆者──中田英寿。2006年ドイツワールドカップ直後の現役引退からもうすぐ20年。本特集では、さまざまな視点と書き手によって、ヒデの軌跡を立体的に振り返る。

第1回は、中田英寿が日本代表に初招集された1997年から取材現場で見てきたライター戸塚啓氏に、当時の雰囲気を振り返ってもらった。

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サッカー選手が自身のオフィシャルサイトを立ち上げるのは当時珍しかった photo by AFLO



「6」のつく年には、日本サッカー界にとって重要なイベントが行なわれている。1996年はアトランタ五輪で、2006年はドイツワールドカップ。2016年にはリオ五輪に出場している。

アトランタ五輪出場のインパクトは大きかった。西野朗監督と前園真聖、川口能活、城彰二らが、28年ぶりに世界への扉を開いたのである。高校卒業とともにプロ選手となった「Ｊリーガー世代」が、日本サッカーを牽引していくことを示した瞬間だった。

本大会では松田直樹と中田英寿が飛び級で招集され、チームはサッカー大国ブラジルを撃破する。「マイアミの奇跡」「世紀のアップセット」と呼ばれる勝利だった。

アトランタ五輪終了後、成長の歩幅を一気に広げたのは、中田である。

所属するベルマーレ平塚で1年目から出場機会をつかんでいた彼は、アトランタ五輪の翌1997年に日本代表に招集される。5月の代表デビュー戦からインパクト大のプレーを見せ、そのままレギュラーに定着し、フランスワールドカップ最終予選を勝ち抜く原動力となった。

当時の私はサッカー専門誌に勤めていて、ベルマーレ担当の同僚は中田の将来性を早くから、それも高く評価していた。中田とコミュニケーションも取れていて、サッカーの話をするのが好きだと聞いていた。編集会議ではいつも熱っぽく中田を推すので、少し引いてしまうくらいだった。今となっては、同僚の慧眼を褒めるしかないのだが。

【何を聞いても素っ気なくて......】

僕自身は1997年の最終予選から、中田を取材していく。

最初に声をかけたのは、アブダビで行なわれたUAE戦の試合前日だった。練習を終えてロッカールームへ戻っていく彼を呼び止めた。当時はまだミックスゾーンと呼ばれる取材エリアはなく、話を聞きたい選手を自分で捕まえていた。

中田はある試合で自身のコメントを切り取って使われたことから、限られたメディアにしか話をしないようになっていた。彼がどんな対応をするのかはわからなかったが、ひとまず立ち止まってくれた。

所属と名前を明かして質問をすると、嫌がる様子もなく答えてくれた。表情を曇らせることもなかった。僕の同僚との間にある信頼関係が、取材のアシストをしてくれたのかもしれない。

0-0のドローに終わった翌日の試合後も、足を止めてくれた。前日は僕ひとりで、この日は数人の記者と一緒に囲んだが、言葉は多くなかったものの、質問に答えてくれた。

UAE戦の次は、ホームの韓国戦だった。試合前日に韓国メディア向けの会見が設定され、先方からのリクエストで加茂周監督とカズこと三浦知良、それに中田が出席した。「中田に何を聞いても素っ気なくて、記事にできるかどうか」と、韓国人記者がひどく困っていた。

翌日の韓国戦は、終盤の失点で逆転負けとなった。チームは中央アジアへ遠征してタジキスタン、ウズベキスタンと引き分ける。最終予選突破に黄色信号が灯るなかで、中田のコメントを聞く機会は減っていった。あのジョホールバルでイランを破った試合後も、彼のコメントを直接聞いていない。

1998年のフランスワールドカップを経て、中田はセリエＡのペルージャへ移籍した。

イタリアでプレーしている彼の取材機会は、基本的に日本代表の活動期間に限られる。ましてやセリエＡで結果を残しているから、その言葉を聞きたい記者が大きな塊（かたまり）を作る。

期せずして、日本代表の取材にはミックスゾーンが導入されていた。ロッカールームからバスへ乗り込む間の決められたエリアで、取材者は選手に声をかけて話を聞く。

【少ない言葉で明確に課題を指摘】

日韓ワールドカップへ向けた日々は、取材者が爆発的に増えていった。選手からすると、所属する媒体も名前もわからないメディアが増えたことになる。コメントする立場では、居心地がいいものではなかっただろう。

中田が足を止めずにミックスゾーンを通り過ぎていく。そんな光景が、なかば当たり前のようになっていった。

彼自身はオフィシャルサイトを立ち上げた。サイトに連動したCS放送の番組もスタートした。自らメディアを持つことで、自分の思いを正しく伝えていった。

僕自身はフランスワールドカップ後にフリーランスとなっていて、選手のコメントありきで記事を書く機会は限られていた。「中田のコメントを取ってこい」と、デスクに指示されることもない。

もちろん、コメントはほしい。そして、「ここはポイント」と思えるような試合後に、中田はミックスゾーンで立ち止まった。信頼関係を築いている記者の呼びかけに応えるのだが、その後ろには何十人という記者が集まる。それも承知のうえで、彼は質問に答えていた。

2002年の日韓ワールドカップでトルコに敗れたあとは、「足りないものはいろいろある。ひと言では言えない。手ごたえはありましたけど、負けたのは何かが足りないから」と話した。

日本を1-0で退けたトルコは、ベスト4まで勝ち上がった。彼らにあって日本に足りなかったものは何か。中田の言葉とともに、4年後のドイツワールドカップへの道のりはスタートしたと言っていい。

ジーコ指揮下では、たびたび苦言を呈した。彼と川口らのアトランタ五輪世代、柳沢敦、中村俊輔、中澤佑二らのシドニー五輪世代、小野伸二らの黄金世代が集結したチームは、1998年よりも2002年よりも優れた個が集結していた。チームのポテンシャルを信じているからこそ、少ない言葉で明確に課題を指摘していった。

現役時代の中田を評して、「孤高」の表現が多く使われた。「群れない」姿がそう言わせたのだろうが、個人的には「高い境地にいる」彼の姿に「孤高」を見た気がする。

ジョホールバルでの練習で、中田はひとり長袖を着ていた。発疹を気づかれないためだった。体調不良に襲われる場面はそれ以外にもあったと聞くが、彼はケガ以外では休養することを選ばず、日本代表の一員として戦い続けた。

そして日本代表としてのプレッシャーを真正面から受け止めて、3度のワールドカップに出場したのだった。