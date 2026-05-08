開催：2026.5.8

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 9 - 2 [レンジャーズ]

MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はポール・ブラックバーン、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 NYY 1-0 TEX

3回表、2番 エセケル・デュラン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 NYY 1-1 TEX

5回表、2番 エセケル・デュラン 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 NYY 1-2 TEX

6回裏、7番 トレント・グリシャム 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 4-2 TEX、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 5-2 TEX、2番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 6-2 TEX、3番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 7-2 TEX

7回裏、8番 マックスウェル・スチュエマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 8-2 TEX

8回裏、6番 ライアン・マクマーン 6球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 9-2 TEX

試合は9対2でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのブレント・ヘッドリックで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 04:54:09 更新