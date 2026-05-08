「ヱビスに合う一皿」はどれ？ 「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」予選投票開始！

ヱビスと飲食店が共創するイベント「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」。その予選となる一般WEB投票が5月8日(金)より特設サイトで開始されました。予選には、「絶品ヱビスの店」の中から、都内14店舗がエントリー。「絶品ヱビスの店」とはヱビスと料理の至高のマリアージュが楽しめるお店。ヱビスブランド樽生を高品質に提供している飲食店を、厳格な審査の上で「絶品ヱビスの店」として認定しているものです。近年、ビールの楽しみ方が多様化し、味わいだけでなく、「どんな時間を過ごせるか」といった体験そのものが、ビールを選ぶ理由のひとつになりつつあります。2026年は、飲食店との共創を通じて、リアルな“食の現場”から広がる体験価値の創造に注力しているとのこと。「ヱビスに合う一皿」を通じて、食とヱビスが生み出す“心まで満たされる時間”を体験していただくとともに、思わず笑顔になる“いい顔が生まれる瞬間”を育てていきたいそうです。一般投票の予選によって選ばれた上位4店舗が、9月19日(土)から23日(水・祝)に恵比寿ガーデンプレイス センター広場で開催される決勝ステージへ進出します。決勝ステージでは、来場者による投票を実施し、「YEBISU ビアグルメグランプリ 2026」のグランプリを決定します。