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映画『八つ墓村』狂気に満ちたメインビジュアル＆本予告解禁！ 主題歌はB’z松本孝弘率いるハードロック・バンド“TMG（Tak Matsumoto Group）”が担当
“日本三大名探偵”とも称される人気キャラクター・金田一耕助の初登場から80周年。この記念すべき節目に、巨匠・横溝正史による極上のミステリー『八…
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唐沢寿明、30年演じ続けたウッディへの葛藤明かす「トム・ハンクスさんの声が凄かった」
ディズニー＆ピクサー最新作の映画『トイ・ストーリー５』の大ヒット御礼舞台あいさつが8月4日、東京都内で行われた。日本語吹き替え版でウッディ役を…
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料理家・長谷川あかりさん提案 気軽に作れて飽きない「スパイスで楽しむ、夏の簡単すっきりおうちごはん」
人気料理家の長谷川あかりさんが、都内で開催されたハウス食品のイベントに登壇。夏の定番・そうめんをテーマにしたオリジナルレシピ「スパイスで楽し…
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吉本興業と三幸製菓の初のコラボ『笑いの種』新発売 発表会に千原ジュニア・エルフ・たくろう・ニューヨークが登場
吉本興業と三幸製菓が初めてコラボし、『三幸の柿の種よしもとカレー風味（笑いの種）』を8月3日から全国発売した。同日渋谷よしもと漫才劇場（東京）…
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「RingConn Gen 3」7月から一般発売開始 実際に使ってみると…
2026年6月16日、スマートリングブランドのRingConnは、最新フラッグシップモデル「RingConn Gen 3」を日本国内で正式に発表しました。東京・南青山の…
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総投票数24,081票の中から選ばれた「決勝進出4店舗」が決定 『YEBISU ビアグルメグランプリ 2026』決勝ステージは9月19日〜
「ヱビスに合う一皿」をテーマに、飲食店とヱビスビールが共創するイベント『YEBISU ビアグルメグランプリ 2026』。その決勝ステージに進出する4店舗…
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アサヒビールが「冷凍庫」解禁？ 3分“冷凍庫で”冷やして「キンキンDRY」飲んでみると…
夏が暑いのは当たり前。そう言い聞かせても、じっとしていても汗がふき出てくる今日この頃。夕方頃になると、もう冷たいビールが飲みたくてたまらない…
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三秋縋の人気小説『君の話』映画化！主演に北村匠海、ヒロインに出口夏希 記憶をめぐる新たな純愛ラブストーリー
2018年7月の刊行以来、重版を重ねてきた、三秋縋（みあき・すがる）による人気小説『君の話』の映画化が発表された。脚本を吉田恵里香（『恋せぬふた…
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災害時のライフハック、避難時に用意するものは…熊本県で最大震度7の地震
熊本県で最大震度7の地震が発生しました。避難時に用意するもの、災害時のライフハックなどをまとめています。■避難するときに用意するもの・地震＋…
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熊本県で最大震度7 熱中症を防ぐために経口補水液の作り方から応急処置の方法まで
熊本県で最大震度7の地震が発生しました。停電による熱中症のリスクもありますので、応急処置の方法などを記しています。こまめな水分補給や室内でも…
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熊本県で最大震度7 地震が起きたらとるべき行動、就寝前の注意点も
28日、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。今後の最新情報に注意しつつ、必要に応じて避難や対策を行ってください。以下は自宅や職場で地震が発…
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熊本県で震度7 津波注意報で避難する際の注意点
熊本県で最大震度7の地震が発生し、有明・八代海で津波注意報が発表されました。自治体の指示に従い速やかに避難を行って下さい。■津波の基礎知識■…
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「藤原竜也の顔フィルム」に包まれた1万個のレタスを販売 、夏場のフードロス問題に切り込む
味の素が、夏から秋にかけて国内レタス生産量の約6割を占める一大産地・長野県のJA全農長野と共同で、『「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買…
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実写映画『ワンダンス』、山口綺羅（Girls2）、RAN（MAZZEL）、高松アロハ（超特急）、現役DリーガーTSUKKI出演！
ダンサーからも熱く支持される、単行本累計発行部数110万部を突破した漫画『ワンダンス』。待望の実写映画が2026年11月27日（金）に全国公開される。…
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『名探偵プリキュア』キュアエクレールの正体がついに判明！
毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」。6月21日放送の第2…
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ドラクエ40周年、堀井雄二氏が記念展で語った「物語に込めた祈りの形」
ゲームデザイナーの堀井雄二氏が7月16日、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」で開催のゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」の記念展、『ドラゴンクエス…
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スタジオツアー東京に「トムとジェリー」が出現！ 8月31日まで「いたずらセレブレーション」開催
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジ…
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渋谷モディに2mを超える「レジィ・スター」が顕現！ レシートを「ひっぱる」と豪華″再契象″賞品が当たる？
ショッピングモール「渋谷モディ」に、2mを超えるTVアニメ「呪術廻戦」の術師「レジィ・スター」が出現した。TVアニメ「呪術廻戦」と、ひっぱりハンテ…
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神宮球場で「うどん県ナイター」開催 うどん県観光大使・金メダリストの日下尚選手が始球式
7月16日の明治神宮野球場（ヤクルト対巨人）で、香川県冠協賛試合「うどん県ナイター」が開催された。当日は香川県出身でうどん県観光大使である 2024…
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建設現場経験者のユージ、真夏の鉄塔塗装に「職人さんはかっこいい」 職人の声をもとに開発「夏のカラダメンテ飯」も実食
タレントのユージが、リライフメンテホールディングスが展開する「日本インフラ再生計画」の一環として、千葉県富里市での鉄塔塗装作業を体験した。リ…