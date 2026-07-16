熊本県で最大震度7 熱中症を防ぐために経口補水液の作り方から応急処置の方法まで

熊本県で最大震度7の地震が発生しました。停電による熱中症のリスクもありますので、応急処置の方法などを記しています。こまめな水分補給や室内でも…