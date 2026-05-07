第1子妊娠中のみちょぱ、“第1子誕生”の草なぎ剛の“送り出し”に納得 産休直前の収録で「3人の中でも1番力強く…」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が7日、自身のXを更新。同日、所属事務所を通じて第1子が誕生したことを報告した俳優・歌手の草なぎ剛（51）を祝福した。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
みちょぱは、ABEMA『ななにー 地下ABEMA』（毎週日曜 後8：00）で新しい地図（稲垣吾郎、草なぎ、香取慎吾）と共演中。自身の産休前最後の収録を振り返り、「産休という形に入らせていたたぐ前の最後のななにー収録を少し前にしたんだけど、」と書き出し。
「その時3人の中でも1番力強く頑張ってきてって背中ドンっと押してくれたのは、こういうことだったのかな」と、納得していた。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
みちょぱは、ABEMA『ななにー 地下ABEMA』（毎週日曜 後8：00）で新しい地図（稲垣吾郎、草なぎ、香取慎吾）と共演中。自身の産休前最後の収録を振り返り、「産休という形に入らせていたたぐ前の最後のななにー収録を少し前にしたんだけど、」と書き出し。
「その時3人の中でも1番力強く頑張ってきてって背中ドンっと押してくれたのは、こういうことだったのかな」と、納得していた。