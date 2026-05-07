【せかいのスズメ】 5月7日 発売 価格：1,760円

「せかいのスズメ」書影

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カンゼンは、ビジュアルガイド「せかいのスズメ」を5月7日に発売した。価格は1,760円。

本書は、世界各地に生息するスズメのなかまを紹介するビジュアルガイド。南極を除くすべての大陸に生息し、現在28種が確認されているスズメについて、日本のスズメと比較しながら、その特徴や個性を解説する。

誌面では、スズメ写真家・中野さとる氏による写真とともに、世界中のすずめを紹介。採餌、水浴び、砂浴び、巣材収集、子育てといった行動にも焦点を当てている。

監修は、上野動物園元園長の小宮輝之氏が担当。小宮氏による、アフリカの身近な鳥たちについてのエッセイも収録される。

【もくじ】

せかいのスズメたち

スズメのなかま

せかいのスズメ図鑑 クリイロスズメ

せかいのスズメ図鑑 ウメンスズメ

アフリカスズメ紀行 文・写真 小宮輝之

せかいのスズメしぐさ 巣材収集

中野さとるpresents The world of にっぽんのスズメ