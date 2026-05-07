タレント石田純一（72）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。“最高年収3億円！ イケイケバブル天狗”として出演し、現在の私生活について語った。

番組では「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」という企画を行った。同企画は有名芸能人が実際にてんぐのお面を被り、“天狗”だった時代のエピソードを披露し、出演者が質問を重ね、“天狗”が誰か当てるクイズ。

番組内で石田は「バブル期に俳優として大ブレーク、わずか数年で20億円を稼いだ男、日本語＆英語を話せるバイリンガルで女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なし。そんな彼は“イケイケバブル天狗”」と紹介された。

石田が「俺が誘えば秒でOK！ 女の子に使った総額は10億円以上」と明かすと、島崎和歌子は「10億で何あげんの!?」と驚いた。

石田は女性を食事に誘うテクニックを披露してスタジオを沸かせると、島崎から「今でも女性を誘ったりしてるんですか？」と質問された。

石田は「そんなことはあまりないですね」と答えると、ハライチ澤部佑から「今はもうないです」とフォロー。島崎は「今はもうない？」と追及すると、石田は「うーん…」と歯切れが悪くなった。

島崎は「あれ、口濁してるけど」とイジると、澤部は「『ないです』でいいですよ」と再フォロー。石田はそれでも「うーん…」と完全に否定はせず、スタジオを笑わせた。