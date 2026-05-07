俳優の細田佳央太（24）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。超人気ロックバンドメンバーとの交流について語った。

細田は芸能界で仲が良い人を問われ「ドラマきっかけでミセスの大森さんとか。1回ご飯に行かせていただいて」と「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴と交流があると明かした。

知り合ったきっかけは「もともと僕が高校生の時から好きだったんですけれども、たまたま大森さんが『ドラゴン桜』という番組を見ていてくださって。かつ平手友梨奈さんも共演していたんですけれども、平手さんがミセスのMVに出たことがあったんです。それで好きなアーティストの話になった時に言ってたよというのを伝えてくださったらしくて」と回顧。

そうして「じゃあ連絡先って」と連絡先を交換することになり、食事については「たまたまミセスが（活動）休止した期間だったんで、そこでご飯とか行かせていだたいたりはしました」と打ち明けた。

食事は2人で行くつもりだったが、「サプライーズって、ミセスチーム、皆さんで」と大森がメンバーを連れてきてくれたと言い、MCの神田愛花は「凄いサプライズ」と仰天した。

会話の内容については「僕が一方的に好きだったんで、この楽曲が好きだったっていう話とか。逆にこの先のこととかは一切聞かずに、それはそれでファンとして楽しみにしていたいのでっていう」と声を弾ませた。

大森が楽曲の話などもしてくれるかと聞かれ「全然言ってくれます」と語った。