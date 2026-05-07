コープみらいからの発表です。

【映像】コープみらいからの報告

「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び

この度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました。被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

1．事実経過

2026年4月28日、お届け先の組合員様より「冷蔵品が黄色い液体につかっている」「尿のような臭いがする」とのご連絡をいただきました。

直ちに調査を行った結果、配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において生理現象（尿意）をもよおし、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実を確認いたしました。

蓋をして荷台の床に置きましたが、その後足下のスペースがなくなり、被害のあった組合員様の配送器材の上に載せてしまいました。

当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員様へお届けする配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われました。

2．責任の所在

本件は当生協として、食品安全および公衆衛生、コンプライアンス上の重大な問題であると重く受け止めております。保健所をはじめとする関係機関への報告・対応を継続して進めてまいります。

また、当該従業員につきましては、配送委託先より事実関係に基づき厳正に対処するとともに、再発防止に向けた教育を実施いたします。さらに、配送委託先における業務上の規律・運用が適切に保たれているかについて、当生協が責任をもって点検・確認してまいります。

3．再発防止に向けて

・食品安全・衛生管理教育の再徹底

食品を取り扱う事業者として、当生協ならびに全ての配送委託先とその従業員が衛生管理に対する責任に自覚を持ち、組合員や地域の皆様が安心してご利用いただけるよう、組織を挙げて安全対策や従業員教育に取り組んでまいります。

・労務環境の再点検

全ての配送委託先とその従業員および当生協職員が安心して業務に従事できるよう、労務環境を再点検し、従業員の身体・健康面について適切なサポートを行ってまいります。

・緊急時における生理現象への対応

本件は、当該行為を行った従業員および配送委託先だけの問題ではなく、当生協を含む組織全体の問題として真摯に受け止めております。

今後、このような不適切な行為を発生させないことを組織の最優先課題と位置づけ、配送業務中における生理現象への緊急対応について現状を把握したうえで、配送ルート上のトイレの事前確認および情報共有、ならびに緊急時に立ち寄り可能な施設リストの整備・周知をはじめとする必要な対策をあらためて迅速に講じてまいります。

今回の事態を深く反省し、生活インフラを担う組織として、組合員の皆様に安心してご利用いただけるよう、組織一丸となって取り組んでまいります」

（『ABEMA NEWS』より）