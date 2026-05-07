専業主婦を望む彼女と外資系企業勤務のハイスペ彼氏 “結婚”か“別れ”か…決断前日に大ゲンカ 3組のカップルが下した決断に藤本美貴＆ゆうちゃみら涙
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、7日午後9時より放送する。
【番組カット】バツ2会社経営者彼氏＆8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅の最終日を迎え、3組のカップルが“結婚”か“別れ”かの最終決断を下す姿が描かれる。決断当日の朝、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエは、海をバックに美しい日の出を見つめながら「これが恋人として最後の写真になるね」と記念撮影。これまでの7年間の交際と、今回の濃密な旅の思い出を噛み締めながら、2人はそれぞれの答えを胸に決断の場所へと向かう。
また、将来的に専業主婦を希望するリノと、パートナーにも仕事での自己実現を求めるナオキは、最後にヘリコプターで遊覧飛行デートへ。「負担にならない程度に自分のやりたいことをやりたい」と語るリノに対し、ナオキの回答は。決断前日に大ゲンカをした2人。価値観のズレと向き合い続けたナオキとリノは、果たしてどのような未来を選ぶのか。
そして、出産のタイムリミットを目前に結婚を急ぎたい29歳彼女・ルナと、自信のなさから結婚を先延ばしにしてきた30歳彼氏・ユウキ。ルナは涙ながらに「現状維持が嫌だから、ユウキと一緒にいたいし結婚したいと思ってる。でも、また先延ばしにしたり、結婚しても後回しにするようなところが少しでも見えるなら、別れたほうがいいと思ってる」と、ユウキに対して強い覚悟で最後通告を突きつける。愛しているからこその厳しい言葉を受け止めたユウキの口から語られる、約4年の交際の結末とは。
【番組カット】バツ2会社経営者彼氏＆8歳下彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅の最終日を迎え、3組のカップルが“結婚”か“別れ”かの最終決断を下す姿が描かれる。決断当日の朝、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエは、海をバックに美しい日の出を見つめながら「これが恋人として最後の写真になるね」と記念撮影。これまでの7年間の交際と、今回の濃密な旅の思い出を噛み締めながら、2人はそれぞれの答えを胸に決断の場所へと向かう。
また、将来的に専業主婦を希望するリノと、パートナーにも仕事での自己実現を求めるナオキは、最後にヘリコプターで遊覧飛行デートへ。「負担にならない程度に自分のやりたいことをやりたい」と語るリノに対し、ナオキの回答は。決断前日に大ゲンカをした2人。価値観のズレと向き合い続けたナオキとリノは、果たしてどのような未来を選ぶのか。
そして、出産のタイムリミットを目前に結婚を急ぎたい29歳彼女・ルナと、自信のなさから結婚を先延ばしにしてきた30歳彼氏・ユウキ。ルナは涙ながらに「現状維持が嫌だから、ユウキと一緒にいたいし結婚したいと思ってる。でも、また先延ばしにしたり、結婚しても後回しにするようなところが少しでも見えるなら、別れたほうがいいと思ってる」と、ユウキに対して強い覚悟で最後通告を突きつける。愛しているからこその厳しい言葉を受け止めたユウキの口から語られる、約4年の交際の結末とは。