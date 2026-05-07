

絢香

今年2月1日にデビュー20周年を迎えた絢香が、俳優・奈緒と初タッグとなる「レバウェル」新CM楽曲「WELL-come」を書き下ろしたことが発表された。

【動画】絢香×奈緒「レバウェル」新CM『身近な人の決断』篇

レバウェル株式会社は、医療・福祉・ヘルスケア業界で人材関連事業およびSaaS事業を展開しており、2024年から続くCMシリーズの第三弾となる本作では、医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求人・転職/派遣プラットフォーム「レバウェル」の新CM『身近な人の決断』篇を、5月11日より放映開始する。

俳優の奈緒が看護師・介護職・保育士の3役を演じ、身近な人の転職という決断を目の当たりにし、自分の未来にも思いを馳せる主人公の心の揺れを描く姿を繊細に表現した。

CM楽曲には、絢香が本CMのための書き下ろした楽曲「WELL-come」が起用されている。絢香は「昨日までの自分を愛おしく抱きしめて、新しく始まる明日を「WELL-come」と笑顔で迎え入れる。そんな柔らかな強さが届きますように。」とコメントしており、奈緒は楽曲に対して「絢香さんのあたたかい声に大きく包まれながら、自分から生まれる不安さえ未来への一歩を踏み出す勇気に変わっていくのを感じました」とコメントを寄せている。

絢香コメント

奈緒コメント

誰かを想って差し出したその手は、巡り巡って、いつの間にか自分を支える強さに変わっている。そんな、優しさが循環していく不思議な力を、この曲に託しました。私自身、20年という月日の中で実感してきたのは、どれだけ迷っても、一歩踏み出した瞬間に、そこが「道」に変わっていくということ。立ち止まって自分に問いかける静寂も、一人で抱え込んだ夜の涙も、遠回りではなくすべては眩しい朝を連れてくるための大切な時間だと思えます。だから、完璧な自分でなくても、胸を張っていい。今、迷いながらも「自分らしくありたい」と願うすべての人へ。昨日までの自分を愛おしく抱きしめて、新しく始まる明日を「WELL-come」と笑顔で迎え入れる。そんな柔らかな強さが届きますように。この曲が、皆さんの暮らしの片隅で、ふとした瞬間に心を満たす存在になれたなら、これほど嬉しいことはありません。絢香さんのあたたかい声に大きく包まれながら、自分から生まれる不安さえ未来への一歩を踏み出す勇気に変わっていくのを感じました。