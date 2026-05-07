女性の体内で女性ホルモンが分泌されるとどんなメリット・デメリットがある？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「女性ホルモンの分泌を増やす方法」はご存知ですか？多い人の特徴も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「女性ホルモン」とは？

女性ホルモンとは、エストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）を合わせた呼び方です。特にエストロゲンは子宮や卵巣以外にも骨や脂質代謝など体の健康維持にとって重要な役割を果たしています。今回は、この女性ホルモンに焦点をあて、詳しく解説をします。

女性ホルモンはどこから分泌されるの？

女性ホルモン（エストロゲンとプロゲステロン）は卵巣から分泌されています。この卵巣からの分泌は、脳の視床下部や下垂体から指令を出すホルモンが分泌され、分泌が調整されています。

女性ホルモンの働き（役割）

女性ホルモンのエストロゲン、プロゲステロンのそれぞれの働きについてまず解説しましょう。

エストロゲンの働き

子宮に作用して、子宮内膜を増殖させて妊娠の準備を整えます。また、乳房を発育させます。そのほかには骨密度を保ったり、肌の水分量を保ったり、脂質代謝を正常化し動脈硬化を予防する働きがあります。

プロゲステロンの働き

エストロゲンの働きにより増殖した子宮内膜に作用して受精卵が着床しやすくします。また、妊娠時には子宮内膜を維持する働きがあります。

体温を上昇させる作用があり、この変化で排卵の有無や月経周期を確認できます。

女性の体内で女性ホルモンが分泌されるとどんなメリットがある？

女性の体内で女性ホルモンが分泌されると、さまざまなメリットがあります。

生殖・性機能へのメリット

女性ホルモンが分泌されることで、子宮粘膜が厚くなり受精卵が着床しやすくなるなど妊娠環境が整う様になります。また、妊娠を維持するためにも不可欠です。そのほかにも、乳房や子宮、膣などの二次性徴や性機能の維持にも重要です。

脂質代謝・血管系へのメリット

エストロゲンは直接的に血液中のLDLコレステロールを低下させる作用があります。女性ホルモンが維持されている間には、LDLコレステロールが低く保たれやすいです。そのため、男性と比較して動脈硬化が進行しづらいです。

骨へのメリット

エストロゲンの作用により骨形成を促進し、骨密度が保たれます。これにより、閉経前の骨折のリスクを低く保つことができます。

女性の体内で女性ホルモンが分泌されるとどんなデメリットがある？

月経関連のデメリット

エストロゲンが子宮内膜を過剰に増殖させると、月経が重くなり、痛みや出血量増加を招きます。これにより、月経困難症や過多月経が起こります。貧血となる事も少なくありません。

また、月経前のエストロゲンの変動でいらつき、頭痛などの不調があらわれる月経前症候群（PMS）が引き起こされることもあります。

腫瘍やがんのリスクのデメリット

エストロゲンのみの単独の刺激の場合には、子宮内膜増殖が促進され、特に無排卵月経では子宮体癌のリスクが上昇します。また、高エストロゲン状態により乳癌のリスクも増えると言われています。

血栓などのデメリット

エストロゲンが凝固因子を増加させると言われています。特にホルモン療法などで静脈血栓塞栓症のリスクが増加します。

「女性ホルモンを増やす方法」についてよくある質問

ここまで女性ホルモンを増やす方法について紹介しました。ここでは「女性ホルモンを増やす方法」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

性行為後は女性ホルモンが分泌されるのでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

性行為後にはオキシトシンやプロラクチンの分泌は増加すると報告されていますが、エストロゲンやプロゲステロンの分泌には有意な変化がなかったと報告されています。

まとめ：女性ホルモンの分泌を上手に高めよう

女性ホルモンは、性機能の維持、骨量の維持、動脈硬化の予防などの面からも非常に大切なホルモンです。女性では年齢とともに低下し、更年期となるとさまざまな症状がおこります。

更年期での症状の軽減のためにも、なるべく女性ホルモンを保つようにすることが大切です。普段の生活では、適度な運動や十分な睡眠やストレスをためないことをお勧めします。また、大豆製品やサプリのエクオールにはエストロゲン類似の作用があり、症状の軽減作用があります。普段からビタミン、ミネラル、良質な脂質を摂取し、バランスの良い食事、適度な運動や十分な睡眠を確保しながら女性ホルモンと上手に付き合いましょう。

「女性ホルモン」と関連する病気

「女性ホルモン」と関連する病気は8個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

婦人科系

子宮体がん月経困難症月経前症候群

更年期症候群

外科系

循環器系

乳がん

静脈血栓塞栓症

整形外科

骨粗しょう症

内分泌系

脂質異常症

女性ホルモンはさまざまな病気に影響を与えることがあります。婦人科系の病気はもちろん、骨粗しょう症や脂質異常症など他の部位にも影響を及ぼします。

「女性ホルモン」と関連する症状

「女性ホルモン」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

いらつき

気分の落ち込み

むくみ

体重が落ちにくい

乳房の張り

月経過多

女性ホルモンは多くても少なくなっても症状が出やすいです。上記の様な症状が続く場合には、一度婦人科で相談をしてみましょう。

参考文献

食品安全委員会.大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方.

日本産婦人科医会.月経周期と女性ホルモンのメカニズム