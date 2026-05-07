タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。5日に横浜BUNTAIで開催された大会をもって、10年間の現役生活にピリオドを打った義娘でプロレスラーの凛さんの引退について、緊迫の舞台裏と感謝の想いをつづった。

【映像】「凛ちゃんに似てる！」と話題の娘・寿々ちゃん

「感謝！感謝！のゴールデンウィーク」というタイトルでブログを更新した北斗は、凛さんの引退について「我が家のゴールデンウィーク中のメインイベント」と表現。当日は自身の生放送番組と重なっていたが、番組出演者やプロデューサーらの「一生に一度の娘の晴れ舞台だから」「行け行け!!」と番組終了5分前にスタジオから送り出してくれたという。

会場に到着した北斗は「最後の10カウントゴングは、しっかり見届けてやる事が出来ました」と報告し、引退試合での凛の写真を複数公開。「怪我なく、大好きな仲間や先輩、後輩と戦いリングを降りられたので家族としてはそれが1番安心しました」と、安堵の気持ちをつづった。会場には北斗の友人知人や、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが大阪からかけつけるなどしたといい「皆さんの温かさに心が熱くなるばかりでした」と感激した様子を見せた。

また、舞台裏での家族の献身的な支えについても言及。夫の健之介さんは、妻・凛さんのために夜な夜な入場VTRを制作していたといい、北斗は「旦那としての陰ながらの応援と支え」と称賛。最後には、「心よりありがとうございました」と深い感謝の言葉でブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「お嫁さんの最後見れてよかった」「観れるように促してくれる仲間に号泣」「家族をおもう心がいろんな言葉から感じました!!」「皆さんの愛情に包まれて最後の日を迎えられたのですね」などの温かいコメントが殺到している。