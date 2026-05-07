腎臓をいたわるなら塩分は1日6gまで！塩分チェックシートで普段の塩分摂取状況を確認しよう【図解 腎臓の話】

腎臓をいたわるなら塩分は1日6グラムまで！塩分チェックシートで普段の塩分摂取状況を確認しよう

日本人の多くは塩分過多

日本は古くから豊かな食文化を有する国で、日本人の伝統的な食事である「和食」は国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）において無形文化遺産にも登録されているほどです。世界的にも健康的なイメージで見られることの多い日本食ですが、こと「塩分」に関しては必ずしもそうとはいえないようです。

世界保健機関（WHO）の推奨する成人の塩分摂取量の目安は1日5グラム。日本の厚生労働省は成人男性で1日7.5グラムとしていますが、令和元年の調査では男性で平均10.9グラム、女性は9.3グラムとどちらも大幅に上回っています。

過去10年分のデータを遡ってみると、わずかながら減少傾向はみられますが、それでも世界的にはトップクラスの摂取量です。最近は塩分に配慮した調味料や食品が増え、減塩がより身近になったことで、普段の食事でも塩分を気遣う人は増えてきています。

それでも塩分摂取量に大きな変化がないのは、気づかないうちに塩分を摂っている人が多いせいかもしれません。下の図の「塩分チェックシート」では、普段の食事の傾向から塩分の摂取状況を確認することができます。チェックした項目と合計点で、あなたの食習慣の問題点や減塩のために注意すべきポイントなど、新たな気付きがあるはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博