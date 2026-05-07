長谷川唯ら日本人4選手所属マンC、10年ぶりリーグ優勝が決定！ チェルシーの連覇は「6」でストップ
マンチェスター・シティ・ウィメンズが10年ぶりにリーグ優勝を果たした。
ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第16節延期分が6日に行われ、3位アーセナルと6位ブライトンが対戦。43分に角田楓佳のゴールでブライトンが先制すると、62分にフリーダ・マーナムのゴールでアーセナルが同点に追いついたものの、このまま1−1で試合が終了した。
この結果、2試合未消化で残り3試合となったアーセナルは首位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「10」となり、2019−20シーズンからチェルシーが6連覇を達成していたなか、マンチェスター・シティが1試合を残して2016年以来、10年ぶり2度目のWSL優勝を果たした。
なお、GK山下杏也加、MF長谷川唯、MF藤野あおば、MF大山愛笑が所属しているマンチェスター・シティは、10日にFAカップ準決勝のチェルシー戦を控えており、国内2冠を達成する可能性を残している。
ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第16節延期分が6日に行われ、3位アーセナルと6位ブライトンが対戦。43分に角田楓佳のゴールでブライトンが先制すると、62分にフリーダ・マーナムのゴールでアーセナルが同点に追いついたものの、このまま1−1で試合が終了した。
この結果、2試合未消化で残り3試合となったアーセナルは首位マンチェスター・シティとの勝ち点差が「10」となり、2019−20シーズンからチェルシーが6連覇を達成していたなか、マンチェスター・シティが1試合を残して2016年以来、10年ぶり2度目のWSL優勝を果たした。
なお、GK山下杏也加、MF長谷川唯、MF藤野あおば、MF大山愛笑が所属しているマンチェスター・シティは、10日にFAカップ準決勝のチェルシー戦を控えており、国内2冠を達成する可能性を残している。
WHAT A MOMENT 🏆 pic.twitter.com/mQfS8CdSpI— Manchester City Women (@ManCityWomen) May 6, 2026