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茂木健一郎が警告「学び終わった人は傲慢になる」大人が陥る退屈な人生の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「学習の「S字カーブ」の下側にいることが大切。」を公開した。動画では、人間の成長や学習過程を表す「S字カーブ」の概念を引き合いに出し、大人が常に新しい学びに向き合い、好奇心を持ち続けることの重要性について提言している。



茂木氏はまず、何かの学習を始める際の進捗を表す「S字カーブ」について手を使って解説。最初はあまり進歩が見られないが、次第に急速に理解が深まり、最終的には「幸る（さちる＝飽和する）」状態になるという学習の構造を説明した。そして、子供が大人になる過程は、このS字カーブにおいてすでに「幸っている」状態だと指摘する。



しかし、大人になっても新しい分野を見つければ、すぐに新たなS字カーブを描くことができると語る。「これから急速に学ぶことがたくさんあって、好奇心を刺激されて頑張ろうと思うのは、子供時代に戻るということ」とし、その状態に身を置くことで人は素直になり、謙虚な気持ちを取り戻せると説明した。例として、初めて漢字を覚えた時の苦労と喜びに触れつつ、韓国語や中国語、さらにAI関連の知識を学ぶ過程も同じであると挙げている。



一方で、すでに一つの分野で学びを終え、S字カーブの最上部にいる人々については、「傲慢になったり退屈しちゃったり、余計なことを言ったりする」と鋭く指摘。対照的に、S字の下側である「学び始め」にいる人は、「目がキラキラしていて好奇心があって子供みたいになっている」と表現し、学びの初期段階が持つエネルギーの尊さを説いた。



動画の最後に茂木氏は、「何歳になっても、どういう状況でも、どういう時代でもS字のここ（下側）に行くことができるんで、あえて自分をそこに置くってことが僕は大事だなと心底思う」と力強く断言。年齢や環境に関わらず、自らを意図的に新しい挑戦のスタートラインに置き続けるよう、視聴者に向けて力強いメッセージを送った。